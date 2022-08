Una juez de EE.UU. obliga a Starbucks a readmitir a siete empleados que querían sindicarse

Una jueza de la localidad de Memphis (Tennessee) ha obligado este jueves a la cadena estadounidense de cafeterías Starbucks a readmitir a siete empleados que fueron despedidos a principios de febrero después de hacer públicos sus planes de sindicarse.

SB Workers United, que agrupa los esfuerzos sindicales de los trabajadores de esa empresa, ha indicado en Twitter que Starbucks dispone ahora de un plazo de cinco días para volverlos a contratar.

