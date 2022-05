Sin embargo, al final de la nota corporativa se precisa que "los nuevos cambios de salario y de beneficios se aplicarán a las tiendas en las que Starbucks tiene derecho a realizar estos cambios de manera unilateral".

"Donde Starbucks no tenga el derecho de realizar estos cambios unilateralmente, como en las tiendas donde hay un sindicato o donde haya una organización sindical, Starbucks proporcionará los aumentos salariales que se anunciaron en octubre de 2021 o, de lo contrario, cumplirá con los requisitos legales aplicables".

El sindicato de Starbucks, que desde el pasado diciembre se ha establecido en medio centenar de cafeterías, ha asegurado que ha presentado una denuncia contra las "amenazas" de Schultz de no incluir a los trabajadores de los sindicatos en dichos beneficios.

“We have filed charges against Howard Schultz's threats that union stores won't receive these benefits. That's not how labor law works and @Starbucks knows it.“