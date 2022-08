Fue injusta, inhumana, terrible y desgarradora. Así recuerda Vanesa Pais la muerte de su marido, Miguel, en un cuarto compartido en la planta de oncología. "Pasé 12 horas hablándole al oído", bajito, intentando encontrar la intimidad que la despedida le pedía y que el Hospital Clínico de Santiago de Compostela no podía darle. Entonces le prometió algo: iba a luchar porque nadie más tuviese que decirle adiós a un ser querido así.

Su batalla ha conseguido ya más de 100.000 firmas en la plataforma change.org y le ha abierto los ojos. El caso de Miguel se repite “a menudo” y en centros de toda España, asegura. Lo confirma el doctor de la Asociación Cuidados Paliativos Madrid Agustín Chacón. “Todos los días muere gente en habitaciones compartidas fuera de cuidados paliativos”, como le ocurrió a Miguel.

Dentro de esta unidad, sin embargo, los fallecimientos en cuartos de varias camas suceden menos frecuentemente, aunque también “una vez al mes o cada dos meses”. Es decir, que la falta de camas afecta a todo el sistema sanitario español. Y esto puede tener graves consecuencias psicológicas.

Un "mal trago" por el que no solo sufren el paciente y sus allegados. Miguel tenía la misma enfermedad que su compañero de habitación, quien, junto a sus familiares, lo vio morir ante sus ojos. "Los hijos del otro paciente lloraron conmigo", cuenta Pais a RTVE.es.

Los médicos cuentan en ocasiones con escasos recursos. En el caso del marido de Vanesa Pais, que murió en la planta de oncología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, los médicos no pudieron darle un cuarto individual porque dicha planta era utilizada incluso por otros pacientes de medicina interna. "Los oncólogos ni siquiera tenían el control de su propia planta ", afirma Pais tras haber conversado con varios profesionales del centro.

No obstante, en un país donde el ratio de camas por 1.000 habitantes es de 2,6 , de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Sanidad , dichas promesas son difíciles de llevar a cabo. "Cuando se prevé la muerte de un paciente, se intenta dejar una habitación individual libre, pero pocas veces es posible", explica el Doctor Chacón. Por eso, "las leyes no han cambiado nada".

Según la comunidad, la legislación es diferente, pero la mayoría tienen algo en común: protegen el derecho de los pacientes terminales a tener una habitación individual y a disfrutar de "las mejores condiciones relativas al confort, pudor e intimidad ", aunque especifican que siempre y cuando "circunstancias excepcionales" no justifiquen lo contrario. Dicen esto, por ejemplo, la Ley 5/2015 de Galicia y la Ley 4/2017 de Madrid .

La Constitución española menciona el derecho "a la intimidad personal y familiar" en su artículo 18.1, así como consagra el "derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral" en el 15, pese a que no menciona concretamente el trato en los centros sanitarios. Sin embargo, sí lo hacen las leyes autonómicas.

Sin intimidad y con solo 15 minutos para decir adiós: "La peor de las despedidas"

A Miguel los sanitarios solo podrían haberle ofrecido una opción: trasladarlo a otro hospital en ambulancia, algo que ya no era posible por el inesperado deterioro de su salud. Su cáncer "se descontroló en cuestión de días". Lo único que pudieron hacer entonces fue sedarlo, en una habitación compartida. Así pasó sus últimas 12 horas de vida. "Te aseguro que es la peor de las despedidas".

"Quería estar sola con él, pero no tenía momentos de intimidad ni aunque mi suegra y mi cuñado saliesen de la habitación", allí estaba el otro paciente con su familia, "al final tuve que hablarle al oído, y eso es muy muy duro". De aquel día hace ya casi tres meses, pero todavía le vienen a la cabeza la dolorosa imagen y la rabia de no haberle podido decir adiós "en condiciones".

“Mis hermanos me tuvieron que sacar a rastras“

Aunque tuvieron "suerte" con el personal médico, que les permitió entrar en la habitación a más de un acompañante y, tras la muerte de su marido "hicieron los trámites más lentos" para que pudiesen estar más tiempo a su lado, Pais la recuerda como una situación traumática. "Cuando falleció y llegaron los de la morgue, me dieron 15 minutos para despedirme", un cuarto de hora que no fue suficiente: "Mis hermanos me tuvieron que sacar a rastras". Entonces, se desinfectó la habitación e ingresó un nuevo paciente.

"No te da lugar a asimilarlo, a calmarte". Solo fue consciente de que realmente había perdido a su marido cuando le llamaron del tanatorio y fue a llevar ropa para vestirlo. "Una vez me dejaron verlo en la caja, en ese momento todo fue real", una sensación que no se la desea a nadie. Por eso, ahora busca "que se aplique la ley y la humanidad". Petición que respaldan más de 100.000 personas.