En el hospital y sin aire acondicionado: "Con el calor, el colchón se me pega al cuerpo"

En plena ola de calor aumentan las visitas a los hospitales y centros de salud de todo el país. Los principales afectados por síncopes son las personas mayores de 75 años, que padecen enfermedades como la hipertensión, problemas del corazón o respiratorios.

Permanecer en casa durante las horas de mayor temperatura, beber agua y evitar el esfuerzo físico son algunas de las recomendaciones de los expertos para evitar golpes de calor y acabar en el hospital. Algunos de ellos, en ocasiones sin tener aire acondicionado o ventiladores, lo que dificulta la recuperación del paciente.

"Con el calor el colchón del hospital se me pega al cuerpo"

Este calor está empeorando la situación de los ingresados en algunos hospitales. Es el caso de María José, que lleva 20 días ingresada en el Hospital Maternal del Virgen del Rocío de Sevilla sin aire acondicionado. "Llevo días ingresada y no funciona el aire", asegura.

María José está operada de una histerectomía, denunció, a través de las redes sociales, dice, las condiciones en las que estaban los pacientes oncológicos de su planta: "Según lo que nos dice el hospital es que son cortes puntuales, cosa que no es cierta porque no he tenido aire ningún día", relata.

En plena ola de calor y con 40 grados en Sevilla se enfrenta además a otros problemas causados por esa falta de aire: "Los colchones son de plástico, porque tienen que lavar a los enfermos, pero con el calor se nos pegan al cuerpo", afirma María José.

01.16 min Consejos para dormir mejor durante la ola de calor: la ropa de cama de algodón es la mejor opción - Ver ahora

Ante la situación, la mujer dice que ha tenido que tomar medidas: "Nos hemos tenido que traer ventiladores de casa y subirlos a escondidas porque dicen que pueden provocar un incendio", explica la mujer.

Por otro lado, Maria José afirma que el personal sanitario no tiene la culpa, que es problema del hospital y les anima a unirse a sus protestas: "Esto es infernal, aquí no se puede descansar, no se puede dormir".