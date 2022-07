La Cámara Baja de Estados Unidos, bajo control demócrata, ha apoyado este viernes una iniciativa para prohibir las armas de asalto en el país, que tiene pocos visos de prosperar en el Senado, donde los progresistas tienen una ajustada mayoría.

Con 217 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes ha respaldado esta propuesta, presentada por el legislador demócrata por Rhode Island David Cicilline, antes de entrar en receso durante agosto.

“The House just passed my bill, H.R. 1808, the #AssaultWeaponsBan.



The Senate must do the same. pic.twitter.com/rjrFsDbzUQ“