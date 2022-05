Salvador Ramos, un joven estadounidense, irrumpió en las aulas de la escuela de primaria Robb, de la que había sido alumno. Armado con un chaleco antibalas como los que usan los SWAT y un rifle de asalto, se atrincheró y mató a 21 personas, entre ellas 19 niños de ocho a diez años y dos maestras, antes de caer muerto él mismo a manos de la policía. Ocurrió el pasado martes en Uvalde (Texas), una ciudad de mayoría latina no lejos de la frontera con México.

Ramos había cumplido 18 años una semana atrás, y había comprado de forma legal dos rifles del tipo AR-15. Compartió sus planes en Facebook apenas media hora antes de llegar a la escuela, para advertir de que iba a disparar a su abuela, quien sobrevivió y pudo avisar a las autoridades.

La de Uvalde es la mayor tragedia en un colegio a consecuencia de un tiroteo en los últimos diez años en Estados Unidos, pero responde a un patrón conocido en un país en el que las muertes violentas con armas de fuego se cuentan por miles. Y el joven Ramos, un chico retraído, responde al perfil típico del tirador masivo diseccionado por criminólogos y psicólogos.

Los criminólogos Jillian Peterson y James Densley han estudiado las biografías de los atacantes en estos sucesos en Estados Unidos con datos públicos, utilizando más de 200 variables diferentes. Como subrayan los investigadores del trabajo The Violence Project, los tiroteos masivos son en realidad escasos -son menos del 1% de todos los homicidios con arma de fuego en Estados Unidos-, pero en los últimos años ocurren con más frecuencia y, además de la tragedia que suponen por la pérdida de vidas, producen un gran impacto social y, en ocasiones, político.

Hombres, solteros, en paro y con problemas económicos

Los atacantes son mayoritariamente hombres. Solo cuatro mujeres han perpetrado ataques masivos en el último medio siglo. De todos ellos, casi la mitad estaban solteros, el 16% eran separados, divorciados o viudos y otros tantos estaban casados. En 52 casos, los atacantes tenían hijos. La mayoría de los atacantes (57%) estaba en paro y muchos de ellos declararon que la motivación para el ataque eran problemas laborales (22% del total) y económicos (11%). Estas razones no eran mayores entre los desempleados: del total de desempleados (102), solo el 19% declara una motivación laboral. El motivo económico solo aparece en el 9% de los casos.

Es una constante: los autores de estos tiroteos son casi todos hombres. En los casos documentados por The Violence Project, solo ha habido cuatro autoras, la más reciente hace apenas 15 años. En dos de esas cuatro ocasiones, además, actuaron junto a un hombre.

"La conducta delictiva no tiene género, pero sí es verdad que las conductas de agresión y violencia han estado normalmente más asociadas al hombre, más que nada por sus capacidades físicas", subraya la psicóloga y profesora de la Universidad Nebrija Ana Isabel Beltrán-Velasco. Cuando las mujeres cometen asesinatos, añade, no recurren tanto a las armas de fuego, sino que usan otros medios no agresivos, como el envenenamiento. Además, les distingue que no matan por una "necesidad de dominar" o de "sentirse más fuertes".