Salvador Ramos, el joven de 18 años que mató a 19 niños y dos profesores en un colegio de primaria en Uvalde (Texas, EE.UU.), estuvo alrededor de una hora dentro del centro hasta que un agente de la Patrulla Fronteriza lo abatió, según han confirmado este jueves las propias autoridades.

Los policías tardaron unos 12 minutos en llegar a la escuela desde que fue alertada del tiroteo, pero no pudieron acceder al aula en la que se encontraba el agresor, ya que este abría fuero contra los agentes cada vez que lo intentaban. Fue entonces cuando se inició la evacuación de estudiantes y profesorado del resto del colegio y se solicitaron refuerzos.

El atacante llegó en camioneta al colegio a las 11:28 horas (16:28 GMT) del martes, realizó varios disparos a dos transeúntes al otro lado de la calle y entró al colegio a las 11:40 horas (16:40 GMT), de acuerdo a la información proporcionada por el director regional para el Sur de Texas del Departamento de Seguridad Pública, Víctor Escalón.

La Policía de Uvalde, por su parte, anunció que el tiroteo finalizó poco después de las 13:00 horas (18:00 GMT).

"Se ha publicado que un agente de seguridad del distrito escolar se habría enfrentado al sospechoso mientras entraba, pero no es verdad. Entró a la escuela sin oposición", ha indicado en una rueda de prensa Escalón.

Los padres rogaron a los agentes que interviniesen

Varios vídeos publicados en las últimas horas y grabados durante el tiroteo han mostrado cómo los padres y familiares de los alumnos se reunieron en las inmediaciones de la escuela y se enfrentaron a las autoridades por su presunta inacción.

"Ya ha pasado una hora y todavía no han podido sacar a todos los niños", se escucha decir a uno de los testigos, Ángel Ledezma, en una de las grabaciones difundidas en Facebook y YouTube. En ese vídeo puede observarse también a los padres de los niños rompiendo la cinta amarilla de la Policía y gritándole a los oficiales que entrasen en el edificio.

“¿Por qué dejan que los niños mueran?“

Los agentes llegaron incluso a reducir a algunos adultos, como muestra otro de los vídeos en los que se puede oír a una mujer increpar a los policías. "¿Por qué dejan que los niños mueran. Se escuchan disparos?", asegura.

Según el diario estadounidense The New York Times, que ha tenido acceso a una cronología preliminar del suceso, la mayoría de las víctimas posiblemente murieron en los primeros minutos del ataque. No obstante, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha señalado a la cadena CNN que los investigadores todavía están tratando de confirmar el tiempo que el agresor pasó atrincherado en el aula.