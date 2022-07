Horas después del suceso, el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha expresado su conmoción por lo que ha considerado "violencia armada sin sentido que ha vuelto a traer dolor a la comunidad estadounidense en este Día de la Independencia", jornada festiva que se celebra con desfiles y barbacoas.

En un comunicado, ha prometido que ofrecerá "el completo apoyo del Gobierno federal" a las autoridades locales, incluida ayuda policial, para asistir en la búsqueda "urgente" del autor de la matanza. "Hay mucho trabajo por hacer, y no voy a abandonar esta lucha contra la epidemia de la violencia armada", ha prometido.

Biden ha dicho que había hablado por teléfono con la alcaldesa de Highland Park, la demócrata Nancy Rotering, y con el gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert "J. B." Pritzker. El gobernador había acudido al desfile del Día de la Independencia, al que también asistió el legislador demócrata Brad Schnider, cuyo distrito incluye Highland Park.

“Jill and I are shocked by the senseless gun violence that has yet again brought grief to an American community this Independence Day. As always, we are grateful for the first responders and law enforcement on the scene.



I will not give up fighting the epidemic of gun violence.“