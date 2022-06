Una niña relata al Congreso de EE.UU el horror de Uvalde: "Pensé que iba a volver, así que me cubrí en sangre"

"Disparó a mi amigo y pensé que iba a volver, así que me cubrí en sangre, me quedé callada y luego agarré el teléfono de mi profesora y llamé (el número de emergencias) al 911". Este ha sido parte del testimonio dado este miércoles por Miah Cerrillo, una joven de once años que ha sobrevivido al tiroteo masivo del colegio de Uvalde.

Junto a ella, otros padres y madres de varios de los niños y niñas asesinados el pasado mes de mayo en el tiroteo, han acudido este miércoles al Congreso de Estados Unidos para hablar sobre lo ocurrido.

El asaltante, Salvador Ramos, acabó con la vida de una veintena de menores y dos profesores. Según ha relatado Miah, Ramos entró en la escuela y le dijo a su profesora "'buenas noches' y le disparó en la cabeza".

"Luego le disparó a algunos de mis compañeros de clase y a la pizarra", ha contado en un mensaje de video que han podido ver los legisladores. "Cuando me acerqué a las mochilas, disparó a mi amigo que estaba a mi lado y pensé que iba a volver a mi clase", ha asegurado.

Para evitar que en caso de volver le disparase, Miah cogió la sangre derramada de sus compañeros y se la puso sobre ella, según ha contado.

"No quiero que esto vuelva a suceder", ha suplicado Miah en la audiencia del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Después de que se reprodujera su testimonio, su padre, Miguel Cerillo, ha dicho al Comité que su hija "no es la misma" después del tiroteo. "Algo realmente necesita cambiar", ha pedido al comité, ya que las escuelas no son seguras como se ha demostrado con lo ocurrido.