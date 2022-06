El actor Matthew McConaughey, nacido en Uvalde (Texas) y él mismo propietario de armas de fuego, ha acudido a la Casa Blanca para pedir a los políticos que abandonen sus diferencias y aprueben cambios reales para frenar las masacres como la ocurrida el pasado 25 de mayo en su ciudad natal. Aquel día, un joven de 18 años entró en una escuela de primaria con un rifle de asalto y mató a 19 niños y dos profesoras.

En un discurso cargado de emoción e indignación, McConaughey ha contado las historias de algunos de los niños asesinados, con cuyas familias se ha reunido estos días. Ha hablado, por ejemplo, de Maite Rodríguez, de 10 años y que quería ser bióloga marina cuando fuera mayor. "Maite llevaba unas deportivas de la marca Converse y de color verde con un corazón que había dibujado sobre los dedos de su pie derecho porque representaban su amor por la naturaleza", ha relatado el actor y, a continuación, ha señalado los zapatos que descansaban sobre el regazo de su esposa Camila Alves, entre los asistentes.

"Los llevaba todos los días. Unas deportivas Converse con un corazón en los dedos derechos. Esas son las mismas deportivas Converse, en sus pies, que resultaron ser la única prueba que podía identificar a Maite tras el tiroteo", ha terminado McConaughey, con la voz cada vez más temblorosa. En ese momento ha dado un golpe con el puño cerrado al podio que usa la portavoz de la Casa Blanca para dar sus ruedas de prensa y, tras aclararse la garganta, ha seguido hablando de Maite y de los otros asesinados.

Muchos de los cuerpos no pudieron ser identificados tras el estado en el que quedaron al sufrir un tiroteo con un rifle AR-15, por lo que solo pudo conocerse su identidad con pruebas de ADN con prendas que reconocían sus padres. El actor ha sorprendido por el nivel de detalle del discurso pronunciado el martes. Ha descrito, por ejemplo, su encuentro con la persona encargada de preparar los cuerpos para sus funerales con el ataúd abierto. "Necesitaban mucho más que maquillaje para estar presentables. Necesitaban una gran rehabilitación. ¿Por qué? Debido a las heridas excepcionalmente profundas del rifle de asalto.

“Matthew @McConaughey's wife Camilla holds green high-top Converse shoes of the one of the Uvalde, TX victims.



"These are the same green Converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting." pic.twitter.com/uImP8xutsn“