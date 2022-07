Juan Diego Botto competirá con su primer largometraje como director, En los márgenes, protagonizada y producida por Penélope Cruz, en la sección 'Horizontes' del Festival de Cine de Venecia, según han anunciado los organizadores del evento este martes.



La cinta trata sobre la vida de tres personajes con la crisis económica como telón de fondo y su repercusión en las relaciones de pareja. Entre su reparto se encuentran actores como Luis Tosar o Aixa Villagrán.

En los márgenes formará parte de la lista de películas que competirán en la categoría 'Horizontes' de la Mostra de Venecia, dedicada a las nuevas corrientes expresivas del cine.

Javier Bardem acudirá a la Mostra por Look at me

El actor Javier Bardem acudirá al festival como protagonista del cortometraje Look at me, de la directora británica Sally Potter, que se presentará fuera de concurso en la sección 'Horizontes Extra'. También es probable que asista al evento el otro protagonista del corto, el humorista Chris Rock.

"Es un cortometraje con dos actores extraordinarios, y es posible que Chris Rock, que está de gira esos días por Europa con su espectáculo, pueda estar en la presentación de este cortometraje que dura 15 minutos", ha señalado Alberto Barbera, el director de la muestra.

En el caso de Bardem, no es la primera vez que el actor español rueda con Sally Potter, ya que también se puso a sus órdenes en la película Los caminos que no escogemos (2020).