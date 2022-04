Ya se trate de uno natural, uno legal o no digamos ya en uno de los países en los que es ilegal, el aborto es un tabú: es difícil que aparezca abiertamente en las conversaciones y normalmente se maneja como un asunto secreto. Lo explica perfectamente la cineasta Audrey Diwan: siempre le inquieren por los motivos para dirigir El acontecimiento, un drama sobre el aborto de una joven francesa de los años 60, y Diwan, precisamente, señala que la pregunta no se plantea para cualquier otra película de época.

El acontecimiento se llenó de razón de ser en el Festival de Venecia, donde ganó un justo León de Oro. ¿Por qué? El resumen es que muestra todas las aristas, físicas y emocionales, de un embarazo no deseado hasta convertir el visionado en una experiencia inmersiva. Y, a través de esa trama, explora lo que en esencia es una búsqueda de la libertad.

La autenticidad de El acontecimiento no es casual: es la adaptación del libro autobiográfico de la novelista Annie Ernaux publicada en 2000. Es, por tanto, la historia de una personalidad singular, una joven fuerte, de origen humilde, que siempre estuvo determinada a no renunciar a sus estudios universitarios de literatura y vocación literaria. En los años 60, convertirse en joven madre soltera suponía el final de toda esperanza. y practicar un aborto clandestino estaba penado con cárcel. Ernaux no dudó, estaba dispuesta a pagar cualquier precio, pero por el camino sufrió una soledad extrema.

Diwan alerta: el aborto es la trama, pero alrededor hay mucho bosque. “No tenía especial interés en abordar ese tema en particular, de hecho, me molesta que la película se reduzca solo a eso, porque también habla de muchas otras cosas: del deseo sexual, de las clases sociales, de lo que supone para ella estudiar, de vivir a caballo entre dos mundos diferentes; el de su familia proletaria donde se siente fuera de lugar y el mundo más burgués de la universidad donde aún no tiene su propio espacio, y qué significa para ella conquistar su propia libertad”, explica en una entrevista con RTVE.