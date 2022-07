Antes del comienzo de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de hace ya cinco meses, la figura de Volodímir Zelenski tenía escasa relevancia a nivel mundial. Sin embargo, pese a su limitada experiencia en política en un país que le había visto nacer primero como cómico y después como presidente, no tardó en convertirse en lo que Julián Reyes, autor de ‘Método Zelenski. Cómo liderar desde la emoción’ considera “un ejemplo de liderazgo inspirado, humanista y empático”.

“Desde Barack Obama nadie había usado, desde mi punto de vista, el arte del lenguaje de liderazgo de forma tan poderosa y con tanto impacto”, expone Reyes a RTVE.es. En su libro, del que parte de su beneficio irá destinado a la ayuda a Ucrania, el periodista y 'coach' en comunicación hace un recorrido a través de 17 intervenciones del mandatario ucraniano, desde el comienzo de la invasión rusa, para analizar la capacidad de liderazgo de una figura a la que también se atreve a comparar con otras de la talla de Winston Churchill.

Reyes asegura que “todos podemos crecer gracias a esas herramientas que Zelenski pone en acción” y deja a disposición del lector algunas claves para aplicar en sus comunicaciones las técnicas de liderazgo utilizadas por el mandatario ucraniano. A continuación, algunas de las lecciones impartidas por el presidente de Ucrania en cinco meses de guerra.

El líder ejemplar: "Me he quedado aquí"

“Me he quedado en la capital, me he quedado con mi gente”, declaraba Zelenski en uno de sus primeros discursos al pueblo ucraniano tras el comienzo de la guerra. Lo hacía entre rumores de que había abandonado el país y ofertas de protección lanzadas por países como Estados Unidos.

Para callar esas mismas voces, también publicó un vídeo grabado por él mismo, sujetando su teléfono en modo ‘selfie’ y rodeado de sus asesores, para demostrar que, mientras animaba a los ucranianos a defender su territorio, él se había quedado en Kiev, haciendo lo mismo.

En ese momento, Zelenski da muestra de uno de los valores sustanciales en el liderazgo, según el autor: la ejemplaridad. “Estoy convencido de que 100.000 personas en su lugar no hubiesen llegado al día 26 de febrero, pero este hombre tenía dentro un espíritu de liderazgo desconocido que ha surgido, como le ocurrió a Churchill, en un momento absolutamente único”, argumenta Reyes a RTVE.es.