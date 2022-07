Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La tensión por la guerra de Ucrania divide en bloques al G20 de Exteriores

Rusia está reuniendo fuerzas de reserva de todo el país y trasladándolas cerca de Ucrania para futuras operaciones ofensivas, según asegura este sábado un informe de la inteligencia militar británica. Una parte importante de estas unidades de infantería se están desplegando con vehículos blindados MT-LB, señala en un tuit el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

“Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2022Find out more about the UK government's response: https://t.co/xebTKaaF6c🇺🇿 #StandWithUkraine 🇺🇿 pic.twitter.com/Jn4rNBOp5s“