Coincidiendo con la celebración de la cumbre del G7 en Alemania, cuatro explosiones se han escuchado esta madrugada en Kiev, la capital de Ucrania. Un complejo residencial cerca del centro de la ciudad ha sido alcanzado por un misil que han provocado un incendio y una gran nube de humo, según ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Los equipos de rescate trabajan en la zona para sacar a las víctimas bajo los escombros.



El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho, por su parte, que ha utilizado armas de alta precisión para atacar centros de entrenamiento del ejército ucraniano en las regiones de Chernígov, Zhytomyr y Lviv, según han informado las agencias de noticias rusas.



En Lugansk, Ucrania ha confirmado que las tropas rusas han tomado el control total de Severodonetsk y están luchando dentro de Lysychansk, según el ISW. Moscú también ha conseguido avances al norte y al sureste de Bakhmut y continúa con los combates en Járkov. No obstante, no ha conseguido nuevos éxitos en el sureste entre Izyum y Slovyansk, ha continuado el think tank estadounidense.