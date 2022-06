“Ya he renunciado a ir a Europa. Quiero volver a Gambia“

Salim Nyariga es un joven gambiano que ha sobrevivido al backway, como se conoce en su país la migración clandestina a Europa. Pero, en Libia, Salim desistió del sueño europeo y renunció a cruzar el Mediterráneo. Justo cuando nos encontrábamos en la sede de la IOM, la Organización Internacional para las Migraciones, rodando el documental "El abismo libio", Salim apareció para pedir la repatriación voluntaria. "Ya he renunciado a ir a Europa. Quiero volver a Gambia", nos confesó en aquel diciembre de 2020. Y quisimos conocer más de cerca su historia.

A sus 27 años, ha pasado ya por el terrible drama de la migración irregular a Europa, por el horror del desierto en manos de traficantes y por el abismo libio. También por el sentimiento de fracaso que provoca la repatriación voluntaria. Pero él tiene su vista de esperanza puesta en un futuro mejor.

Su historia es como la de muchos migrantes clandestinos, dramática y cargada de terribles experiencias durante el trayecto y en su vida de supervivencia en Libia. Desde que le conocimos en Trípoli mantuvimos, desde la distancia, el contacto con él.

Salim mira hacia el Atlántico ante la cámara de TVE. DOCUMENTOS TV

Supimos de su vida diaria y de sus vicisitudes, con el compromiso de ir a Gambia a realizar un documental sobre él cuando retornase. "Salim, una lección de vida" es la historia de su regreso a su país, a su familia, a sus amigos y sobre todo a su hija porque por ella partió y por ella retornó.

El equipo de TVE posa junto a Salim. De izquierda a derecha: Irene Martín, Pilar Requena, Salim Nyariga y Óscar Nieto. DOCUMENTOS TV

“Me fui a Libia, pero las cosas no funcionaron y decidí retornar“

Su pequeña nació cuando él ya estaba camino de Europa y hasta que no regresó no la conocía, sino por fotos y video llamadas. "Me fui a Libia, pero las cosas no funcionaron y decidí retornar. Y, desde que volví a casa, estoy luchando por aquello que me permita conseguir mis fines", nos cuenta Salim en el documental.

Salim con su mujer y su hija en su casa. DOCUMENTOS TV

Con él recordamos cómo fue su intento de llegar a Europa, el trayecto que hizo cruzando fronteras y países. "Cuando llegas a Bamako, empiezas a moverte en manos de los traficantes, desde un lugar a otro", nos revela. Y a la pregunta de quiénes son los traficantes, asegura: "Realmente, a los traficantes no los conozco. Los ves hoy, cuando les pagas, mañana, te llevan a otro lugar. Son todos personas negras, pero trabajan con los árabes".

Centrado en su nueva vida Salim es ahora taxista. Consiguió el taxi y la licencia con ayuda financiera de la IOM, de su familia y de un crowdfunding puesto en marcha por su amigo italiano Tiziano Schiena. Trabaja duro, todo el día y sin librar ni uno solo. El equipo de TVE graba a Salim con su taxi. DOCUMENTOS TV Quiere ahorrar para poder comprarse un terreno en su pueblo y poner una granja avícola. Ese ha sido y es su sueño. "Desde pequeño tengo esa pasión", nos comenta con una sonrisa esperanzadora. Con él acudimos a hablar con otros retornados, como los de la Yaim, Asociación de Jóvenes contra la Migración Irregular. “El objetivo principal de Yaim es disuadir a los jóvenes de esta migración clandestina, empoderarlos, dándoles una alternativa“ Rápidamente, nos percatamos de que se sentía reconfortado entre personas que habían pasado y sufrido el mismo drama que él. "El objetivo principal de Yaim es disuadir a los jóvenes de esta migración clandestina, empoderarlos, dándoles una alternativa", nos explica Bai Mustapha Sallah, su secretario general. El equipo de TVE enviado a Gambia durante una entrevista en Jamali. DOCUMENTOS TV "Estoy muy contento de haber venido y de haberme reunido con ellos. Hemos hablado de muchas cosas. Ellos van casa por casa, visitando a familias, compartiendo experiencias con ellas para que no se anime a los jóvenes a la migración clandestina. Me parece una muy buena idea", nos dice. La Guardia Civil trabaja conjuntamente con las Fuerzas de Seguridad gambianas. DOCUMENTOS TV "Algunos fueron maltratados, torturados en el camino y algunos tuvieron problemas médicos. Algunos han llegado con balas en el cuerpo o con heridas por armas de fuego porque fueron pillados en fuego cruzado. El estado psicológico también es muy difícil la mayoría de las veces", nos recuerda Etienne Micaleff, Director de programas de la IOM. Una exportera de Gambia muere en el Mediterráneo cuando buscaba migrar a Europa Salim, como otros retornados, recibió ayuda de la IOM y de la Unión Europea para reintegrarse, algo no siempre fácil puesto que son objeto de estigma y discriminación por parte de sus comunidades al ser considerados fracasados por no haber conseguido llegar a Europa. Salim en su aldea con niños de su familia rodeando su taxi. DOCUMENTOS TV “Si sobrevivo y vuelvo a Gambia, no voy a tener miedo de lo que diga la gente“ A Salim eso ya no le importa, es feliz por haber regresado y haber vuelto a ver a su familia. "Me dije a mí mismo: Mira, me he arriesgado tomando el camino de la migración irregular, sin saber si tendría éxito o no. Pero, aunque no tenga éxito, si sobrevivo y vuelvo a Gambia, no voy a tener miedo de lo que diga la gente", nos confiesa Salim que es lo que pensó para evitar dejarse vencer por el temor al estigma o la discriminación.