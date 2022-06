El domingo Ramiro, un arquitecto técnico gaditano, salió de casa para ir a votar con la papeleta ya en el sobre: la del PP, su partido “de toda la vida”. La suya no había sido la opción más habitual en la zona en los últimos años, pero tras las elecciones andaluzas del 19J ha pasado a ser la preferida en prácticamente todos los municipios gaditanos, como en el resto de Andalucía. “Ya hace mucha falta un cambio”, insiste el gaditano.

La costa y gran parte de la provincia de Cádiz se han teñido de azul. El PP se ha hecho con ocho de los 15 diputados que había en juego, apoyado en un candidato que parece haber convencido a todos. Desde la izquierda, que ha perdido municipios claves como Cádiz capital, hasta la derecha, ya que los populares se han hecho con los siete municipios en los que Ciudadanos fue la fuerza más votada en 2018.

María camina distraída por la calle Tamarindos, uno de los límites del barrio de Bahía Blanca, fuera de las murallas de la ciudad vieja de Cádiz. Se trata de un lugar privilegiado: sin ruido, con poco tráfico, vistas al mar y una de las mayores rentas de toda la provincia. Esta administrativa ha salido a hacer unos recados y, aunque no se sorprende de la aplastante victoria del PP en la zona, donde se ha hecho con más del 60% de los votos, sí le llama la atención que en Cádiz “haya perdido la izquierda”.

“Esta vez he votado al PP porque sabía que iba a ganar sí o sí y no quería que dependiese de otros, pero en las elecciones anteriores voté al PSOE”, confiesa mientras se dirige a un supermercado cercano. Ha visto venir el vuelco político en su ciudad y, en cierto modo, lo comprende: “Creo que es porque, según estamos ahora, no funciona nada”.

El PP se impone sobre la izquierda gaditana El giro a la derecha de Cádiz tampoco ha sorprendido a Lázaro. Dependiente de unos grandes almacenes, camina con su perro por las calles de Bahía Blanca, aunque vive en otra zona de la ciudad. Cree que “es normal que el PP gane en uno de los barrios más conservadores de Cádiz”, y que “los problemas del Gobierno central que está arrastrando la izquierda” han propiciado que el PP, que se ha hecho con el 40% de los sufragios, desplace a Adelante Andalucía como fuerza más votada en el municipio. “Este barrio es muy conservador, pero en Cádiz somos más radicales”, dice entre dientes el encargado de la tintorería Bahía Blanca, que prefiere no dar su nombre. Tras una acogida amable, baja la voz cuando dos clientas entran en el establecimiento. “Aquí no hablamos mucho de política, pero las cosas podrían hacerse mejor”, desliza, en el mismo tono, antes de dar por terminada la entrevista de forma precipitada, porque tiene que irse “corriendo” a hacer el reparto. La victoria del PP sobre la izquierda se nota también lejos de la capital de la provincia. Alcalá de los Gazules, de 5.000 habitantes, es uno de esos municipios en los que el PSOE había ganado las elecciones andaluzas invariablemente desde 2004. Y como en la sevillana Dos Hermanas, el principal ‘feudo’ que perdieron los socialistas el domingo, la localidad gaditana también le ha dado ahora la espalda al partido, encumbrando al PP con el 38,5% de los votos. En Puerto Real, otro de esos bastiones, el bloque de izquierdas sigue siendo mayoritario y el giro hacia el PP se ha decidido por el voto de 99 de sus 41.000 vecinos.

Juanma Moreno: un candidato que parece convencer a todos “Carismático”, “humilde”, “transparente”, “llano”... Estos son solo algunos de los adjetivos con los que los votantes andaluces entrevistados por este medio han definido a Juanma Moreno, un político malagueño nacido en Cataluña y con fama de moderado, que ha conectado con la población a la que ya lleva cuatro años gobernado. “Se ve que Moreno es una persona de aquí, que está luchando por Andalucía”, comenta Francisco, un trabajador de astilleros retirado que el domingo votó al PSOE y que ahora espera a su mujer junto a la oficina de Correos de la Plaza de Blas Infante, en Puerto Real. “No lo ha hecho mal”, coincide Mari Carmen, que votó a Adelante Andalucía y se ha escapado un momento de la ferretería en la que trabaja, junto a la calle de la Plaza, para saludar a un amigo. Hora punta en la calle de la Plaza de Puerto Real (Cádiz). JAIME GUTIÉRREZ | DatosRTVE Tanto votantes como no votantes le alaban la gestión de la pandemia de COVID-19. Ahora bien, el PP de Moreno sigue teniendo reclamaciones por parte de los gaditanos. “Necesitamos más plazas de educación y, sobre todo, más puestos de trabajo”, asegura Fernando, un profesor de secundaria de baja que juega con su hijo en un banco del paseo marítimo de Puerto Real. Cádiz es la provincia de España con la mayor tasa de paro, más de un 26%, según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2022. Esta circunstancia se ve agravada, además, por largos periodos de inactividad: más de la mitad de sus vecinos cobraron en abril subsidios por desempleo no contributivos, que se empiezan a pagar cuando se acaba el “paro cotizado”.