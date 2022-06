Sevilla da la espalda al PSOE: "Esto es una bofetada al 'sanchismo'"

Los lunes no hay pescado, pero la actividad en el mercado de abastos de Dos Hermanas (Sevilla) no para. Comerciantes y clientes intercambian impresiones sobre el resultado de las elecciones andaluzas del domingo. El PP ganó con su primera mayoría absoluta y, después de Ciudadanos, el PSOE fue el mayor damnificado. Pasó de primera a segunda fuerza política en la comunidad y perdió por primera vez la provincia de Sevilla, con su peor resultado electoral de la historia. Los argumentos entre los sevillanos van desde el "centralismo" del partido hasta la "falta de carisma" de su candidato.

“¡Juanma Moreno era la única opción!”, exclama Luis detrás del mostrador de su puesto de encurtidos. A sus 50 años, es la primera vez que este nazareno -gentilicio de Dos Hermanas- ha votado al PP, y lo ha hecho indignado con las decisiones políticas del partido al que ha defendido toda su vida. “Desde que llegó Pedro Sánchez, el PSOE ya no existe”, lamenta, al tiempo que critica sus pactos en el Congreso. A su juicio, los acuerdos con el independentismo y las presiones de Podemos han llevado al PSOE “hacia el comunismo”: “Esto es una bofetada y un toque de atención al Sanchismo”.

Aunque solo se ha dejado un escaño en Sevilla respecto a 2018, el PSOE ha retrocedido en voto y ha perdido las elecciones en más de dos tercios del centenar de municipios de la provincia.

La hecatombe es especialmente significativa en el cinturón metropolitano de Sevilla, que ha pasado del rojo al azul intenso. De Sevilla capital a Camas, pasando por el que tal vez sea el ejemplo más paradigmático: Dos Hermanas. Allí, el PSOE nunca había perdido unas elecciones autonómicas desde 2004 y desde sus calles se fraguó el resurgimiento de Pedro Sánchez tras el Comité Federal de 2016 que acabó con su dimisión.

A su lado, su hermana Ana la escucha atentamente mientras sujeta el carro de la compra. Ella también se ha decantado por el partido de Juanma Moreno, pero ya es la segunda vez que vota al PP . “Cuando estaba Felipe González no había duda, pero ahora sí”, sentencia, antes de explicar que no está contenta con el rumbo del partido en los últimos años.

“El alcalde [Francisco Toscano, hasta enero de este año] lo ha hecho muy bien en los últimos 30 años”, explica Valme, que no tiene motivo para cambiar su voto en unas elecciones municipales. Sin embargo, reconoce que en las autonómicas ha votado al PP por primera vez . Parada frente al escaparate de una sastrería, explica que lo ha hecho porque no ha tenido tiempo para conocer el programa de Espadas y porque Moreno “lo está haciendo bien”.

“Sevilla ha sido siempre el cortijo del PSOE”, protesta Luis, que también critica la “falta de humildad” del candidato Juan Espadas . “Espadas no me parecía transparente”, coincide Marta, que pasea a su perro en la cercana plaza de La Mina. Esta farmacéutica veinteañera votó a Ciudadanos en las elecciones de 2018, ahora se ha pasado al PP, y está contenta con el resultado: “Había que darle otra oportunidad [al candidato del PP, Juanma Moreno], porque lo ha hecho bien en los últimos años”.

Juan Espadas no consigue conectar con los sevillanos

En contra de lo que piensa Félix, la suma de los votos de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía no alcanza para superar al PP en la provincia de Sevilla ni logra más sufragios en el conjunto de la comunidad. Sin embargo, su teoría de que “ el problema es la división de la izquierda ”, sí se refleja en un reparto de escaños mucho más fragmentado en estos partidos. “Andalucía no despierta y por poco entra en el Gobierno la extrema derecha, somos masoquistas”, lamenta el nazareno tras revisar estos datos.

Frente a la Peña Sevillista de Dos Hermanas, Félix intercambia impresiones con dos amigos que huyen despavoridos ante las primeras preguntas. No quiere revelar por qué partido se decantó el domingo, pero saca pecho para explicar que fue a votar a su opción de izquierdas “de toda la vida” y asegura que no está nada contento con el resultado.

“Andalucía no despierta. Somos masoquistas”

Por su parte, Rocío explica a DatosRTVE que, aunque no fue a votar, se alegra de la mayoría absoluta del PP, porque “ha evitado que Vox entre en el Gobierno” . Administrativa reconvertida en autónoma, regenta un puesto de flores y defiende su decisión porque no hay ningún partido que represente sus intereses.

Para ambos, la clave de la victoria del PP es que está siendo un partido “más de centro” y que “ha hecho una buena gestión durante la pandemia”. Criada en Dos Hermanas, esta sanitaria está en el paro después de año y medio sin parar de trabajar. Un sacrificio que, a su juicio, ha servido para que “la pandemia no afecte tanto en Andalucía como en otros lugares de España”.

“Creo que el pacto durante la pandemia entre PP y Ciudadanos ha funcionado ”, afirma Tania, que reconoce que es la primera vez que no vota a los socialistas. Aunque está triste porque el partido de Juan Marín se ha quedado fuera del Parlamento , celebra que, “por lo menos, no ha ganado Vox”.

“Por lo menos no ha ganado Vox”

José María dice que se ha pasado toda la campaña buscando propuestas, pero no las ha encontrado: “no tienen proyecto y es más de lo mismo”. En paro tras muchos años dedicado al turismo y a reponer el café de las máquinas de vending, protesta contra la burocracia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). “ El paro es el principal problema que tienen que resolver . Que se dejen de subvenciones para las empresas y den trabajo a quienes nos apuntamos porque necesitamos trabajar”, reclama.

“Los mejor parados de estas elecciones son los ferreteros, que han vendido mucho pegamento para que los políticos sigan pegados a sus asientos”, bromea José María unos bancos más allá. Critica la inactividad de los partidos como causa de su desencanto . “Después de cuatro años en los que no han hecho nada, no creo en sus promesas”, afirma.

Ana y Pedro se quedaron en casa, son parte del 41% de nazarenos que se quedaron en casa . Charlan animadamente en un banco de la plaza del Ayuntamiento de Dos Hermanas y aseguran que no encontraron motivos para acudir el domingo a las urnas . “Yo tenía a mi hija en casa y me daba pereza bajar”, reconoce Ana, que ahora mismo está de baja. Votantes de PSOE y Podemos en las últimas elecciones, creen que los dos partidos están sufriendo el desgaste de estar en el Gobierno y se declaran “cansados de votar para que siempre pase lo mismo”.

La Rinconada resiste con el tirón municipal

En medio de la debacle, La Rinconada es el único municipio relevante que resiste en el área metropolitana de Sevilla. El PSOE repite como primera fuerza con el 39% de los votos, un resultado casi idéntico al de 2018, pero el PP ha ascendido del cuarto al segundo puesto.

Paula y María Josefa se han encontrado en la puerta del Centro de Salud de esta localidad de 40.000 habitantes y han aprovechado para ponerse al día de sus achaques. Las dos se niegan a revelar su voto, pero aseguran que votaron al PSOE en elecciones anteriores. “El problema que tenemos ahora es que aquí el alcalde es socialista y en la Junta está el PP, por lo que no van a resolver nuestros problemas”, resume Paula. “Necesitamos que vuelvan a abrir las urgencias y que contraten a más médicos”, coincide su amiga, que explica cómo tiene que pedir un taxi hasta San Juan de Aznalfarache, a unos 20 kilómetros, para acudir a las revisiones de su operación de cáncer.

El domingo, José Luis votó al PSOE, pero se veía venir el mal resultado. “Juan Espadas no ha presentado un programa concreto y carecía de propuestas para acercarse a la ciudadanía”, valora este electricista de 38 años que hace los recados diarios con su hija recién nacida en la calle peatonal en torno a la que se ordena la vida de La Rinconada. Opina lo mismo que María, una editora que cree que al socialista “le ha faltado tiempo y carisma”. Es “un burócrata” que “solo ha tenido siete meses para desprenderse de la herencia de Susana Díaz”, afirma.

Como en Dos Hermanas, los vecinos de La Rinconada reconocen a su alcalde desde 2007, Francisco Javier Fernández de los Ríos, el mérito de que el pueblo siga siendo socialista. “Lo está haciendo muy bien”, afirma María (nombre ficticio) mientras escurre la fregona con la que limpia el porche de la casa en la que trabaja.

Pese a la victoria socialista, el 40% de los rinconeros no fue a votar el domingo. Fabiola, camarera de piso de 44 años, se cuenta entre ellos, pero está contenta con el resultado. “No quería ni al PSOE ni a la izquierda”, afirma mientras camina con su hijo en dirección a la parada del autobús. Aunque no ha ganado Vox, la opción que dice que le habría gustado, cree que el PP puede impulsar “un cambio que hace falta”.