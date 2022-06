El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a la Ejecutiva del PSOE tras el hundimiento de los socialistas en Andalucía en las elecciones del domingo que “el Gobierno está fuerte, sólido” y “hay legislatura hasta el final” y que “lo que toca es demostrar de manera clara que el Gobierno, de lo que está preocupado, es de lo que le preocupa a la ciudadanía”. El PSOE atribuye su fracaso electoral a la desmovilización del votante progresista y niega que haya un cambio de ciclo, como sostiene el PP.

Ha habido mucha “reflexión” en las filas socialistas. Sánchez ha presidido la Ejecutiva del PSOE entre muchas caras largas este lunes y ha comparecido después su portavoz, Felipe Sicilia, quien ha recordado que, a nivel nacional, las encuestas “dicen que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo el preferido para liderar el gobierno” en los próximos años.

Respecto a Andalucía, “ha habido errores, faltaría más”, ha dicho Sicilia, pero ha lanzado balones fuera para justificar la caída del PSOE-A de Juan Espadas de 33 escaños a 30 en estos comicios.

“Su proyecto no ha tenido tiempo de consolidarse”, ha aseverado, refiriéndose a que el candidato “apenas ha tenido siete meses” desde que fue elegido en las primarias de hace un año para poder trabajar en su candidatura. También ha señalado que el verano “no era la mejor época” para favorecer a la movilización, y ha culpado directamente a Moreno de ello.

Igualmente, ha señalado que durante los años de la pandemia el PSOE andaluz “no ha querido confrontar sino ser solución” a los problemas “apoyando al gobierno” del PP y Cs. Y cree que todo ello ha perjudicado a los socialistas, así como la división en el espacio político a la izquierda del PSOE (Por Andalucía y Adelante Andalucía), que ha restado escaños al bloque de la izquierda andaluza.

“Es obvio que no hemos sido capaces de movilizar al votante de izquierdas”, ha señalado Sicilia. No se ha atrevido a hacer una relación entre el éxito del PP (mayoría absoluta de 58 escaños) y el hundimiento del PSOE a un posible trasvase de votos del color rojo al azul, porque ha dicho que “es pronto” y hará falta ver qué dicen los estudios al respecto.

Pero los socialistas, a diferencia del PP, se niegan a extrapolar estos resultados al ámbito nacional. Y es que los ‘populares’ buscan un adelanto electoral que pueda llevar a Alberto Núñez Feijóo a imitar el resultado de Moreno en unas elecciones “cuanto antes”.

El PSOE-A respalda a Espadas: "El PSOE se levanta y es capaz de resetearse"

Y en Andalucía también se ha reunido la ejecutiva autonómica, que ha cerrado filas con su candidato y ha acordado hacer una "autocrítica en profundidad" del fracaso electoral. "Hoy empieza una nueva etapa política", ha dicho Espadas en rueda de prensa posterior, en la que ha dejado claro que "hoy el PSOE se ha puesto en marcha, se levanta y es capaz de resetearse a sí mismo". Y ha añadido: "Estoy más fuerte que nunca porque me crezco ante las adversidades y admito que tras conocer los resultados he dormido más tranquilo sabiendo que Vox no estará en el Gobierno andaluz".

El candidato ha coincidido con sus compañeros en que las elecciones han sido, exclusivamente, en "clave" andaluza, pese a la gran presencia de dirigentes nacionales y del propio Sánchez durante la campaña, algo que ha visto como "lógico". Pero también ha añadido: "Sánchez está sufriendo una operación de acoso y derribo y esta estrategia ha podido calar entre los votantes andaluces", ha considerado.

Espadas también ha asegurado que el PSOE dará "la talla" haciendo "una oposición que garantice que el gobierno" de Moreno "cumpla".