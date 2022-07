Inmaculada Nieto: "A fuerza de que la derecha haga cosas estrafalarias, parece que estamos inventando la rueda"

La Crónica de Andalucía ha iniciado una serie de entrevistas con los principales partidos que concurren a las elecciones del 19 de junio. En dicho espacio, Radio Nacional de España, como medio público, está obligado a guardar la proporcionalidad de tiempos que exige la Junta Electoral de Andalucía. El martes siete de junio, estuvo con ellos la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto.

Tras el debate electoral, Nieto tuvo una sensación positiva ya que tuvo la oportunidad de tratar con Moreno Bonilla muchas cuestiones que preocupan a pie de calle. “Pudimos hacer propuestas y acreditar que tenemos un programa muy solvente para gobernar nuestra comunidad, así que estoy contenta”, afirma Inma Nieto además de “dejar en evidencia que él vive un poco ajeno a la realidad más cotidiana de Andalucía.”

“No tiene por qué ser el Partido Socialista el que salga más reforzado. No ha sido así en otros comicios autonómicos anteriores“

A pesar de que las encuestas publicadas hasta ahora dicen que Por Andalucía y el Partido Socialista Obrero Español no sumarían juntos más que el Partido Popular, Inmaculada Nieto se muestra dispuesta a pactar. De hecho, recalca: “Yo creo que hay un margen muy positivo y muy amplio para explorar la posibilidad de esa mayoría que ahorne un gobierno progresista y Andalucista en el que, si me permite, no tiene por qué ser el Partido Socialista el que salga más reforzado. No ha sido así en otros comicios autonómicos anteriores.”

Para llegar a un acuerdo de gobierno con el PSOE, Inma Nieto toma de referencia el inspirador programa de Julio Anguita “en torno a unas prioridades que compartiéramos de situación de servicio público y de futuro de Andalucía, que tenga en cuenta las condiciones dignas de vida y de trabajo, la lucha contra el cambio climático y las políticas de la agenda feminista. El programa es la referencia para todo.”

En cuanto a las encuestas, la candidata a la presidencia por la coalición Por Andalucía, se lo toma como “referencia que, en modo alguno, a pocos días de que la ciudadanía hable, debe de pesar en el ánimo ni de quién estamos haciendo la campaña, ni del electorado en su conjunto”.

Las propuestas de los servicios públicos En cuanto al deterioro de la sanidad, Inmaculada ve primordial que faltan profesionales sanitarios en atención primaria y en salud mental. “Lo primero que necesita es un refuerzo de contratación”, insiste Nieto. “Falta personal para que, tanto las pruebas diagnósticas como quirúrgica, se hagan fundamentalmente en la pública y se reduzcan las excesivas derivaciones que hay a las clínicas privadas”. “Hasta aquí hemos llegado. Hace falta que se cumpla la ley.“ Dentro de los servicios públicos destaca el de la vivienda. En precampaña, Nieto anunció que se intervendría en el mercado de la vivienda. “El problema fundamental que hemos visto es que se ha declarado insumiso algunas decisiones o avances legislativos que se han tomado por parte del Gobierno Central. Ahí está inserta esa reflexión sobre la vivienda. Ya ha anunciado el Gobierno de la Junta actual que, en cualquiera de las combinaciones que se diera, la finalización de los trámites del anteproyecto de ley de vivienda aquí no se va a aplicar”. Esto lo ve la candidata a la presidencia como inadmisible: “Hasta aquí hemos llegado. Hace falta que se cumpla la ley”. Nieto tiene claro que el Gobierno debe intervenir en los precios para que se relaje el mercado, fundamentalmente el de alquiler. “Prácticamente en todas las provincias, hay zonas tensionadas donde una persona con un salario normal no puede acceder a la vivienda porque los precios son extraordinariamente caros. Nos parece que muy preocupante”. Además, también recalca que “hay que proveer de viviendas con alguna figura de protección pública a aquellas zonas que no las tienen para que garanticemos el acceso a la familia con independencia de sus recursos”. “El PP ya de por sí es preocupante. En una hipotética combinación con VOX sería aún peor“ “Hace mucho daño a los servicios públicos”, comenta la candidata a la presidencia acerca de la agenda económica del Partido Popular al considerarla muy agresiva con la ciudadanía. “El PP ya de por sí es preocupante. En una hipotética combinación con VOX sería aún peor”. Toda la izquierda rechaza abstenerse para evitar la entrada de Vox y trasladan la responsabilidad a Moreno RTVE.es “Creo que las fuerzas progresistas que entremos en la cámara tenemos esa responsabilidad”, reconoce Inma Nieto, “de sentarnos a hablar para ver las posibilidades de tener un gobierno de progreso y un gobierno Andalucista”. Dicen haber adelantado trabajo al crear la herramienta electoral que es el partido político Por Andalucía se ha forjado tras varios meses de negociación para crear dicha coalición.