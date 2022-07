La Crónica de Andalucía ha iniciado una serie de entrevistas con los principales partidos que concurren a las elecciones del 19 de junio. En dicho espacio, Radio Nacional de España, como medio público, está obligado a guardar la proporcionalidad de tiempos que exige la Junta Electoral de Andalucía. El lunes seis de junio, estuvo con ellos el número uno por Cádiz del partido VOX, Manuel Gavira.

Para los debates, el partido considera que están absolutamente preparados para transmitir las ideas y las propuestas que tiene VOX para Andalucía. “De todos los candidatos posibles de todos los partidos, Macarena es, sin duda, la más preparada y la más formada y está su bagaje profesional durante todos estos años”. Gracias a ella, Manuel Gavira está seguro de que llegará a todos los hogares y a todas las familias de Andalucía.

Por consecuencia, el partido rechaza propuestas , como la del PSOE, que pretende recuperar impuestos como el de sucesiones . VOX insiste en que dicho impuesto no tiene que existir en Andalucía al ser un impuesto que grava. “Muchos andaluces no han podido heredar lo que sus padres compraron o trabajaron y que, de alguna forma, también se encuentra gravado. Por ejemplo, ahí pueden estar las plusvalías que ocurren o que nos imponen los ayuntamientos también. Por tanto, lo que hay que hacer, en el caso concreto de las sucesiones, es eliminarlo absolutamente en todas las líneas”.

Hincapié en reducir el paro

El empleo es uno de los aspectos en los que el programa de VOX hace hincapié. Sin embargo, recuerdan que la reducción del paro pasa por la reindustrialización de muchas zonas. “Estoy en la provincia de Cádiz y todos hemos visto lo que ocurre en lo que es el Campo de Gibraltar, la Bahía de Cádiz y la campiña de Jerez, pero hay muchas zonas de Andalucía con el mismo problema”.

“Están poniendo cada vez más estas políticas europeas globalistas, que a ellos también les lastra.“

Según Gavira, hay que “fomentar todas las medidas necesarias para los que crean empleo lo puedan hacer libremente”. Ha notado esta necesidad al reunirse con empresarios, sean del sector que sean, porque todos quieren tratar las trabas de administración, los impuestos y las regulaciones. “Están poniendo cada vez más estas políticas europeas globalistas, que a ellos también les lastra”, concreta el número uno de VOX por Cádiz. “Hablamos de hacérselo todo mucho más fácil para que se pueda seguir de alguna forma dando las condiciones para crear empleo en nuestra tierra”.

En un mitin en Jerez, concretó que una de las medidas para defender a los trabajadores en el Campo de Gibraltar sería el cierre de la verja con el Peñón. Sin embargo, admite que sería contraproducente el cierre de la verja para los trabajadores transfronterizos.

“El Campo de Gibraltar parasita la zona.“

Manuel Gavira considera que Algeciras y La Línea está entre los municipios que tiene más paro “porque el Campo de Gibraltar parasita la zona. Esto no se arregla cerrando la verja, evidentemente, de un día para otro”, sino “dándole alternativas a nuestra gente allí”.

Sin embargo, el número uno por Cádiz del partido VOX afirma que “lo que no es de recibo es que los sucesivos gobiernos de España, del Partido Socialista y el Partido Popular, consientan lo que está ocurriendo allí. Todos los días vemos como entra arena y, nunca mejor dicho, siguen ganándole espacio al mar español, para un desarrollo de lo que es una colonia”.

Por eso ven allí el lugar idóneo para empezar a dar alternativas de trabajo. “Luego, evidentemente, cuando no sea atractivo trabajar en el Peñón, cerrar la verja. Es que no hay otra salida. No hay otra salida para el lastre que tenemos en esta zona de la provincia de Cádiz. Eso parasita la zona”.