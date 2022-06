La Novena Cumbre de las Américas ha arrancado este lunes marcada por la confirmación por parte de Estados Unidos de que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela, convertidas en las grandes ausentes junto con la del presidente de México, López Obrador. El dirigente mexicano ha confirmado que tampoco asistirá a la cumbre que se celebra del 6 al 10 de junio en Los Ángeles “porque no se invita a todos los países de América”. Asistirá en su lugar el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

Las ausencias de Venezuela, Nicaragua y Cuba rompen el sentido de una cumbre en la que EE.UU. busca promover un gran pacto migratorio sin tres países fundamentales en este ámbito. Pese a no haber hecho público el listado de invitados hasta ahora, Biden se había mostrado tajante en cuanto a la no participación de Venezuela y Nicaragua. No tanto acerca de Cuba, con la que en las últimas semanas había retomado contactos sobre migración. También había retirado algunas sanciones a Caracas para facilitar el diálogo con la oposición.

"EE.UU. sigue teniendo dudas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre", ha explicado un alto funcionario estadounidense a EFE.

Según la misma fuente, sí que están registrados para participar en el foro hemisférico representantes de organizaciones no gubernamentales de dichos países. Como país anfitrión, Estados Unidos puede decidir qué países asisten a la cumbre y en las últimas semanas habría mantenido “amplias y francas” discusiones sobre la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela con otros socios regionales.

Ausencias y críticas por la decisión de Washington Algunos países como México y Honduras y territorios de la Comunidad del Caribe (Caricom) ya habían amenazado con boicotear la cumbre por las ausencias. El presidente mexicano había advertido de que no asistirá a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluidos los tres que finalmente no han sido invitados. “Ya puedo informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", ha informado finalmente López Obrador este lunes. El presidente de Chile, Gabriel Boric, por su parte, se ha manifestado en contra de la decisión tomada por Estados Unidos, aunque no ha renunciado a asistir a la cumbre. Boric ha calificado la maniobra estadounidense como un "error" y una "equivocación" y ha alegado que la exclusión "está reforzando la posición que estos otros países tienen en sus propios países". "Creo que es un error, una equivocación y lo vamos a decir durante la cumbre", ha dicho Boric en una intervención junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Cuba acusa a EE.UU. de una exclusión "inaceptable" El Gobierno de Cuba se ha manifestado en contra de su expulsión formal de la cumbre y ha acusado a Estados Unidos de mantener una posición “discriminatoria e inaceptable” con los tres países excluidos. La Habana ha asegurado que EE.UU. está "abusando del privilegio que le otorga su condición de país anfitrión” y que “concibieron y utilizan este mecanismo de diálogo de alto nivel como instrumento de su sistema hegemónico en el hemisferio”. A su juicio, “no se puede hablar de ‘Las Américas’ sin abarcar a todos los países que integran el hemisferio”. Además, el Gobierno cubano ha denunciado las "presiones inmorales, chantajes, amenazas y sucias maniobras de engaño" que, asegura, han sufrido por parte de EE. UU. algunos países de la región que rechazaban las exclusiones. "Son prácticas habituales del imperialismo que reflejan su desprecio tradicional hacia nuestros países", señala el comunicado. Cuba ha agradecido el apoyo recibido por parte de otros países no excluidos y ha asegurado que Estados Unidos ha subestimado el apoyo a Cuba por parte de la región. Según el comunicado, la controversia generada a raíz de las exclusiones, demuestra a EE.UU. que "su política de hostilidad hacia Cuba, unilateral y universalmente rechazada" no es una posición consensuada en el continente americano. El Gobierno cubano ha agradecido especialmente su apoyo a los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; Bolivia, Luis Arce, y Honduras, Xiomara Castro, así como a los miembros de la CARICOM.