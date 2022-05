El juez Summerhays, nominado por Trump, ha suspendido el fin del Título 42 en respuesta a la demanda que presentaron los líderes republicanos de varios estados, como Arizona, Luisiana y Misuri, para frenar el plan de la Casa Blanca sobre esa norma.

Summerhays ha dado la razón a estos estados en su argumento de que el levantamiento de la normativa derivaría en un aumento en la llegada de migrantes, con un impacto en sus sistema de salud.

La organización defensora de migrantes Families Belong Together ha condenado este viernes la decisión judicial, ha advertido que "causará un daño irreparable" y ha exigido "un sistema de asilo justo".

“JUST IN: A Louisiana judge has issued a preliminary injunction to uphold #Title42—a Trump-era policy that indiscriminately rejects Black, brown and Indigenous asylum seekers to leave them stranded in Mexico.



The level of harm this extension will cause is irreparable.�� pic.twitter.com/HQ7cpues0J“