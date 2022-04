Un juez de EE. UU. bloqueará el plan para levantar las restricciones fronterizas de COVID para migrantes

Biden ha tenido problemas para implementar lo que él describe como un sistema más humano y ordenado en la frontera entre EE. UU. y México en medio de un número récord de inmigrantes arrestados mientras cruzaban ilegalmente, fallos judiciales desfavorables y oposición política de los republicanos y algunos miembros de su propio partido.

La declaración del juez es una victoria para los republicanos que pidieron poner fin a la orden que habría aumentado la inmigración ilegal y lo que caracterizaron como "solicitudes de asilo sin mérito".

El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, ha elogiado la decisión en Twitter y escribió que el juez había concedido la solicitud de los estados de "detener esta enorme amenaza para nuestra seguridad nacional".

“We will continue to ensure that citizenship means something and that those in this country illegally are not conferred greater rights than our citizens.“