"Detecto un olor a animal muerto", me dice Eduardo ‘Eddie’ Canales y detiene su camioneta pick up en medio de un camino de tierra, junto a una verja que delimita uno de los enormes ranchos que configuran esta zona en el sureste de Texas, junto al Valle del Río Grande.

Eddie es el director del South Texas Human Rigths Center (Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas) y me ha invitado a recorrer la zona con él y un par de voluntarios de su organización para explicarme sobre el terreno la labor que realizan en su intento por ayudar a los inmigrantes que llegan hasta esta inmensa zona deshabitada tras cruzar el Río Grande. Una de las tareas que llevan a cabo es localizar a personas que se han perdido o que se han desorientado. Y también la ingrata misión de buscar desaparecidos cuando un inmigrante, que sus familiares sabían estaba en camino en esa área, no ha vuelto a dar señales de vida. En el sector en el que nos encontramos hay referencias de una persona desaparecida desde el 5 de marzo.

“Buscamos un cuerpo, un cadáver”, me dice Eddie. “Él también –añade, señalando a Patrick, uno de sus colaboradores- ha olido a muerto”. Y ahí comienza el rastreo de la zona en la que empiezan a aparecer entre la maleza algunas prendas de ropa y el zapato de un niño. “Es muy triste, esto es una tragedia”, me dice Benjamin, en un español con fuerte acento estadounidense. Él es de Oregón, a miles de kilómetros, en el otro extremo de Estados Unidos, pero se enorgullece de la labor que hace. Es evidente que por aquí ha pasado un grupo de inmigrantes. Pero, por suerte, no hay rastro de un cadáver: en esta ocasión no hay que lamentar una víctima.

Recorremos con Eddie y los dos voluntarios que nos acompañan, Patrick y Benjamin, varios kilómetros a la redonda en los que van comprobando el estado de lo que ellos llaman "estaciones de agua". En realidad son bidones azules de plástico, distribuidos por distintos puntos, sobre los que han pintado con letras blancas la palabra "AGUA", y en los que introducen agua envasada para que los inmigrantes que transitan por esta zona, dirigiéndose hacia el norte, puedan hidratarse. “Esta está vacía. Por aquí han pasado inmigrantes hace poco”, dice Patrick mientras rellena el bidón junto al que nos encontramos.

Cruzando el Río Grande

Desde el Río Grande hasta aquí hay un centenar de kilómetros de monte bajo, de arbustos y cactus, con un clima subtropical. “La falta de agua, la deshidratación –me explica Eddie- es la principal razón de las muertes de inmigrantes en esta zona”. A la orilla del río hay muchas zonas habitadas, aquí apenas hay gente que pueda ayudarles. Resulta triste y frustrante que su vida su trunque aquí, porque ya están en Estados Unidos, en la última fase de su periplo, cuando ya prácticamente habían alcanzado el “sueño americano”, después de haber atravesado todo México y haber cruzado ilegalmente el Río Grande.

Desde el Río Grande hasta la zona en la que nos encontramos. las patrullas de la Guardia Fronteriza (Border Patrol) realizan continuas batidas en busca de los inmigrantes que han entrado ilegalmente. Es un dramático, y a veces mortal, juego al escondite. La frontera de Estados Unidos sigue cerrada a cal y canto para los inmigrantes en aplicación del título 42 que activó Donald Trump alegando una emergencia sanitaria por la pandemia para prohibir la entrada de ningún inmigrante. Esa norma sigue en vigor con la administración de Joe Biden. Así que los 5.000 inmigrantes que en las últimas semanas cruzan a diario la frontera lo hacen ilegalmente, sin papeles migratorios; en esta zona del sureste de Texas lo hacen a través del Río Grande.

Vallado junto al Río Grande Fran Sevilla

“Si tuviera que volver a hacerlo no sé si me atrevería”, me dice Víctor, un hondureño que acaba de cruzar el río junto a otras 25 personas en una balsa inflable de un coyote. “Se veía muy profundo y muy peligroso”, añade Víctor. La noche anterior había llovido intensamente y el caudal del Río Grande había crecido mucho. Él cruzó desde Reynosa, donde llevaba dos semanas con su hija de tres años. Junto a él está Elmer, su mujer y sus dos hijos. Es una familia salvadoreña. “Llevábamos un año y tres meses esperando en Reynosa –me cuenta Elmer- para cruzar legalmente la frontera. Pero no había forma y ya no podíamos esperar más”. Elmer confía en que al ser una familia con dos hijos pequeños una vez que se entreguen a las autoridades no los expulsen sino que se inicie un proceso judicial para obtener asilo.

Padre que ha llegado con su hija a la frontera Fran Sevilla

Hortensia, guatemalteca, y su hija de dos años, aguardan junto a otros inmigrantes, en medio de la maleza, a orillas del río, a que lleguen voluntarios de alguna organización o la misma Guardia Fronteriza y les den algo de agua y comida. “Tenemos sed, tenemos hambre, hemos pasado frío…, necesitamos que nos ayuden”, implora Hortensia.

En otra balsa ha cruzado Rosa, una joven de 22 años, de rostro adolescente, y que carga con una hija de 4 años, Mariluz. Ellas son hondureñas. “Ha sido muy duro”, dice, Rosa. “He pasado mucho miedo”. Para que la niña no tuviera miedo, me explica Rosa, la ha puesto sobre su regazo al cruzar el río, con la cabeza hacia abajo, hasta llegar a la otra orilla, sanas y salvas. Mariluz, a su corta edad, no es consciente de lo que ha significado superar este último tramo de su viaje. Ella ahora se ha juntado con otra niña de otra joven madre, salvadoreña, después de que unos voluntarios les dieran agua, comida y cuadernos y pinturas para colorear. “Pinto al hombre de nieve”, me dice Mariluz enseñándome en el cuaderno la figura de un muñeco de nieve. Ni ella ni su nueva amiga conocen aún la nieve porque en Centroamérica no nieva. Pero utiliza el color azul para colorear al “hombre de nieve”. Luego el rojo, el amarillo… La vida empieza a tener un poco más de dolor para estas niñas.