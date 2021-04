Una zona de arbustos, complicada, desconocida y con altas temperaturas es lo que encuentran los inmigrantes una vez que consiguen cruzar el Río Grande, en la frontera entre México y EEUU. Superficies en las que se ocultan de la Guardia Fronteriza y donde muchos encuentran la muerte. Los voluntarios del Centro de derechos humanos del sur de Texas colocan cada día en ese recorrido grandes bidones de agua para intentar que no les pueda la sed, pero saben que muchas veces no es suficiente. Hemos recorrido con ellos el lugar en el que están acostumbrados a localizar los cadáveres de quienes no consiguen completar el viaje. Un reportaje de nuestro enviado especial, Fran Sevilla.