Los tres miembros supervivientes de los Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, arrancarán esta noche en Madrid, en el Wanda Metropolitano, la que podría ser la última gira de su historia y con la que celebran el 60 aniversario del grupo. Una actuación en la que echaremos de menos a Charlie Watts, que falleció el pasado 21 de agosto y que este jueves, 2 de junio, habría cumplido 81 años.

Más de 45.000 personas presenciarán un concierto, que contará como teloneros con Sidonie y la Vargas Blues Band, junto a John Byron Jagger, sobrino del cantante.

Los Stones llevan casi una semana disfrutando de Madrid, a donde llegaron el pasado 26 de mayo junto a sus familias. Un viaje que el propio Mick Jagger ha ido narrando en sus redes sociales donde ha publicado unas fotos para contar lo bien que se lo están pansado en la Capital de España.

"¡Disfrutando mucho de lo que Madrid tiene para ofrecer, desde ángeles caídos hasta flamenco!", ha publicado esta noche el cantante en un mensaje en Twitter, junto a cuatro fotografías posando en diversos lugares de Madrid.

