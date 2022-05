The Rolling Stones, la maquinaria más perfecta de la industria del rock, arranca este miércoles en Madrid una gira europea con un único concierto en España en la que la banda británica tendrá la ausencia de su batería, Charlie Watts -fallecido en agosto de 2021 a los 80 años- y que podría ser, esta vez sí, la última ocasión de verlos juntos en directo, según han dejado entrever los propios miembros del grupo.

Los Stones desembarcaron en Madrid el pasado jueves junto a sus familias y llevan casi una semana disfrutando en viaje privado de la capital, preparándose para saltar este jueves al escenario del Wanda Metropolitano para dar inicio a este 'tour', denominado 'Sixty', que conmemora los sesenta años desde la formación de la banda. Más de 45.000 personas presenciarán un concierto, que contará como teloneros con Sidonie y la Vargas Blues Band, junto a John Byron Jagger, sobrino del cantante.

Aunque solo quedan dos miembros originales, el propio Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards -Ron Wood se incorporó a mediados de los setenta-, la expectación es máxima y apenas quedan entradas a la venta, con precios entre 50 y 280 euros.

Seis décadas en las que el grupo no ha perdido vigencia, a pesar de que los discos que han publicado desde los ochenta hasta la actualidad están muy lejos de marcar el rumbo del rock'n'roll, como hicieron con sus clásicos de los sesenta (Between the buttons, Beggars banquet, Let it bleed) y los setenta (Stiky fingers, Exile on Main St. o Some girls).

