Rolling Stones: su paso por España en cinco conciertos

Este miércoles The Rolling Stones regresan a Barcelona dentro de su gira 'Stones-No Filter', en lo que será su concierto número 23 en suelo español. Aunque en los últimos años es habitual que la banda de Jagger y Richards incluya a España dentro de sus giras mundiales, no siempre fue así y en los quince primeros años de vida pasaron de largo por la península.

Madrid con siete recitales y Barcelona con seis -sin contar el de este miércoles- han sido las plazas más visitadas, aunque el grupo también ha actuado en Gijón, Málaga, Vigo, Santiago, Bilbao, Benidorm, Zaragoza, San Sebastián y El Egido. Y la lista podría ser mayor si no se hubiera suspendido el concierto previsto para el 14 de agosto de 2006 en el Estado José Zorrilla de Valladolid.

A pesar de que sus miembros fundadores superan de largo la setentena y de que Ron Wood acaba de ser operado de un cáncer de pulmón, cada recital de la banda británica es una cita inexcusable para cualquier aficionado al rock'n'roll. De hecho, como sucediera en sus últimas visitas a España, The Rolling Stones han vuelto a colgar el cartel de 'No hay billetes'.

No sabemos si la de este miércoles -con Los Zigarros como teloneros- pasará a la historia como una de esas noches mágicas a las que los Stones nos tienen acostumbrados. En este artículo recogemos los conciertos imprescindibles de la banda británica en suelo español.

Barcelona, Plaza de Toros Monumental (11 de junio de 1976)

En aquel año 76, en una España que aún tenía muy reciente la muerte de Franco, las grandes giras internacionales apenas hacían escala en suelo peninsular. Por eso la llegada de los Stones a España por primera vez supuso a la vez un hecho histórico pero también un problema de seguridad, como demostraron los numerosos efectivos policiales que se agolparon dentro y fuera de la plaza.

The Rolling Stones enfilaban la segunda mitad de los 70 con un disco ecléctico, Black and Blue, en el que se dejaban influir por el reggae y el funk y algunas de sus piezas cayeron en aquel primer concierto español: "Hot stuff", "Hey negrita", "Hand of fate" o "Fool to cry" compartieron 'setlist' con clásicos como "Honky tonk women" -con la que abrieron-, "Angie", "Brown sugar" o "Jumpin' Jack Flash", aunque no interpretaron "(I can't get no) Satisfaction", imprescindible en el resto de sus recitales españoles.

Pese a lo histórico de la visita, solo se vendieron unas 11.000 de las 18.000 entradas disponibles.