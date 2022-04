The Rolling Stones vuelven a pisar España. Apunta la fecha: será el 1 de junio en Madrid, un concierto seguro inolvidable con el que dan el pistoletazo de salida a su gira por Europa, SIXTY, que conmemora el 60 aniversario del famosísimo grupo de rock. Lo hacen, sin embargo, con la ausencia de Charlie Watts, el mítico batería de la banda, que falleció a los 80 años en agosto de 2021. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood regresan a España con la misma fuerza que lo hicieron el 11 de junio de 1976, su primera vez en nuestro país.

La Monumental de Barcelona fue el lugar escogido para el concierto. Al espectáculo, el primero de muchos, acudieron algo más de 11.000 personas, aunque había 18.000 entradas disponibles. ¿La primera canción que tocaron? "Honky Tonk Women", todo un clásico de su discografía. Años más tarde realizaron su segunda parada en España, esta vez en Madrid, donde celebraron dos conciertos. Ni siquiera la tormenta consiguió frenar a los Rolling Stones aquel 7 de julio de 1982, una cita que no quisieron perder 60.000 personas. Dos días después repitieron en el Estadio Vicente Calderón.

El último concierto en España de los Rolling Stones, en 2017

Tras una ausencia de siete años, los Rolling Stones regresaron a Madrid en 2014, cambiando el Estadio Vicente Calderón por el Estadio Santiago Bernabéu. "Es genial estar aquí otra vez", aseguró en español Mick Jager para dar comienzo al concierto, en el que tocaron canciones tan conocidas como "Angie", "You can't always get what you want" o "Satisfaction".

01.56 min Los Rolling Stones levantan a 54.000 personas en el Bernabéu

Esa fue su última vez en la capital, aunque también tocaron en 2017 en Barcelona, entradas agotadas para ver en el Estadi Olímpic a los Rolling Stones, leyendas del rock que vuelven a España. Esta vez a Madrid y de nuevo a la casa del Atlético. Será el 1 de junio en el Wanda Metropolitano, cuyas entradas se podrán comprar desde las 10.00 de este viernes 18 de marzo.