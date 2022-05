Todas las bandas de rock sueñan con subirse a los escenarios like a Rolling Stones, pero solo unos pocos puedes presumir de haber sido elegidos por la mano de Mick Jagger. Este miércoles, 1 de junio, esa fantasía rockera se cumple para Sidonie y los Vargas Blues Band ft John Byron Jagger. Ambas formaciones tendrán el honor de abrir el concierto para sus Satánicas Majestades en el Wanda Metropolitano de Madrid, sumándose a una lista no demasiado extensa de artistas españoles que han podido telonear a los británicos.

Acostumbrados a arroparse por bandas afines, con los que compartían nacionalidad o idioma, en los primeros conciertos que ofrecieron en nuestro país, los Rolling Stones no tuvieron en cuenta a ningún artista nacional para las aperturas de sus conciertos. Desde 1976 hasta finales de los noventa, bandas como The Meters, The Black Crowes o Seahorses fueron los elegidos para abrir a los Stones.

Los Suaves, en 1999 En 1999 la dinámica cambia. Coincidiendo con el año Xacobeo, Santiago de Compostela se convierta también en la capital del rock y acoge en el Monte do Gozo el único concierto que los británicos ofrecieron aquel año en nuestro país. Para telonearles, los Stones deciden elegir una banda local que ya tenían experiencia en eso de telonear a grandes del rock, Los Suaves. Después de su histórica apertura para el concierto de Los Ramones en 1981, los hermanos Yosi, Charly y Javier Domínguez hicieron rugir a los más de 30.000 asistentes que acudieron a la gira 'Bridges to Babylon'. “�� �� Hai 19 anos os Rolling Stones visitaban Santiago de Compostela! Cantos de vós estivéstedes presentes naquel concerto histórico que tivo lugar no Monte do Gozo? Imaxes que valen máis que mil palabras no noso arquivo #pasouoquepasou #poqp pic.twitter.com/BBPY4ezgUZ“ “— CRTVG (@crtvg) June 15, 2018“

Loquillo, en 2009 Tras dos visitas en los años 2003 y 2006 con los estadounidenses The Dandy Warhols y sus compatriotas Pretenders como teloneros, en 2007 volvió a tocarle el turno a un nombre español. Así fue como Loquillo, todo un símbolo del rock en nuestro país, acompañó a los Stones en la gira europea A bigger bang que aquel también tuvo varias paradas en nuestro país. Una de las más memorables, la que los británicos ofrecieron en el Vicente Calderón, donde el barcelonés compartió teloneo con la banda australiana Jet.



Leiva, en 2014 Siete años más tarde, llego el turno de Leiva. En el único concierto que los Stones han dado en el estadio Santiago Bernabéu, el ex componente de Pereza se puso frente al micrófono, ante cerca de 40.000 asistentes, para convertirse en el tercer telonero español de Jagger y compañía. Una actuación que muchos fans de la banda británica criticaron duramente, ya que unos años antes de convertirse en telonero de los Stones, el propio Leiva había dicho que la banda británica debía separarse. “Hace muchos años creo que lo deberían haber hecho. Tendré muchos detractores diciendo esto, pero bueno, que Mick Jagger parece una profesora de "fitness" y que es muy joven en el escenario está bien. Pero que hace años que tendrían que haber parado de girar, por lo menos”, comento en la revista musical He reunido a la banda en 2012.