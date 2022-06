La primera vez que Marc Ros vio a los Rolling Stones apenas tenía 16 años. Era el año 1990 y sus Satánicas Majestades pisaban por tercera vez suelo español para presentar Steel Wheels, su decimonoveno álbum de estudio. Entre las más de sesenta mil personas que abarrotaban aquel día el Estadi Olímpic de Barcelona, “un niño cagado de miedo” y fascinado por la mística que envolvía todo, iba a recibir el “bautismo del rock”: “Alguien del público se me acercó, me tiró el humo del porro a la cara y me preguntó ‘¿qué haces aquí niño?’. Ese momento fue como si alguien me dijera 'te vamos a empadronar en la ciudad del rock, bienvenido'”.

Treinta y dos años después, aquel niño y toda su banda están a punto de convertirse en miembros honoríficos de la capital del rock. Sidonie ha sido elegida para telonear a los Rolling Stone este miércoles 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid. “Estamos excitados y emocionados, vemos lenguas por todas partes”, confiesa Marc Ros al otro lado del teléfono. “Que una banda de esta magnitud te llame para que los telonees es increíble, pero si además es tu grupo favorito la sensación es de doble vértigo”, confiesa.

Hace solo dos semanas que recibieron la noticia. “Estábamos inmersos en el estudio, componiendo los temas de nuestro próximo disco cuando Axel -batería- llegó nervioso, con lagrimas en los ojos y nos soltó la bomba. Entonces vi cómo, a mi lado, a Jes -bajo- le da una especie de ataque de ansiedad y yo, que me cuenta mucho gestionar este tipo de emociones, me quedé en shock. Después lo pude asimilar y es increíble”, recuerda.

¿Cómo se llega a ser telonero de los Stones? Marc reconoce que la compañía Live Nation ha sido uno de los principales responsables para que esto sea posible. “Sabíamos que nuestro nombre sonaba entre los posibles artistas que podrían telonearles. Live Nation confió en nosotros. Nos pidieron todo tipo de vídeos y fotos para mandárselo a la oficina de los Stones, ya sabemos lo minucioso que es Mick en esto, él fue quien da el último ok”, explica el vocalista y compositor de Sidonie. “También puede que nos hayan elegido por pesado”, bromea Marc. A estas alturas,a Sidonie no le hace falta demostrar a nadie sus credenciales como fans absolutos de los Stones. “Creo que he hecho más promoción de los Stone que de mi propia banda, siempre cita el santo nombre de esta banda en cada entrevista que nos hacen”. Y añade: “antes que músicos, somos fans de la música y ellos son una de nuestras bandas favoritas”. Marc, Axel y Jess (Sidonie)

“Vamos a intentar hablar con los Rolling, somos muy descarados” Aquel joven Marck, que recibió el sacramento de “los dinosaurios del rock” -ya entonces se les llamaba así- con 16 años, no se podía si quiera imaginar que iba a experimentar eso de sentirse like a Rolling Stones sobre los mismos escenarios que ellos pisasen, ahora ese sueño se hará realidad. De hecho, es muy probable que la banda comparta photocall con los Stones tras su directo, pero ¿se atreveran a decirles algo? Marc reconoce que ellos son muy descarados, pero al mismo tiempo tiene mucho respeto a estas cosas “Ron Wood tiene casa en Barcelona, se mueve por aquí, incluso estuvo a punto de compararse una casa por Cadaqués y he estado siempre a punto de coincidir con él, porque íbamos a la misma coctelería, pero siempre he pensando que, bueno, ¿y qué le dices? Los ídolos, a veces te pueden decepcionar. Aún así nos arriesgaremos, al menos para la foto, pero solo con saber que les va a llegar nuestra música ya me hace muy feliz”. Los Rolling Stones: los músicos españoles que les han teloneado Con todo, reconoce que si tuviese la oportunidad de hablar con ellos les daría las gracias “por acompañarme en todos los momentos cruciales de mi vida”. Entre ellos el de su primer directo: “La primera canción que yo canté delante de público fue Sympathy For The Devil; o la primera vez que tomé LSD, que puse un disco suyo. Y seguramente cuando perdí la virginidad su música estaba sonando en una cinta de casette”. Marc Ros, Axel Pi y Jess Senra, los componentes de Sidonie que telonearán a The Rolling Stones

Loquillo, Leiva y Los Zigarros aconsejan a Sidonie Cuenta Marc que uno de los primeros en saber la noticia fue Leiva, quién ya teloneó a sus Satánicas Majestades en 2014. El ex vocalista de Pereza felicitó a la banda por el gran regalo que suponía esta oportunidad y les aconsejo disfrutar al máximo, “porque todo va a pasar muy deprisa”. También Loquillo pudo darles la enhorabuena, el frontman barcelonés también tuvo la suerte de abrir para la banda británica en 2007 le dijo: “No sabes lo que es estar pisando el mismo escenario que los Stones. Te giras y vas a ver el logo de la lengua, te vas a cagar”. Mientras, el consejo de Ovidi de Los Zigarros, la última banda española en telonear a los Stone, es “que estén con los ojos y los corazones muy abiertos”. El cantante de la banda valenciana recuerda que la banda les trató muy bien, que todo fue perfecto, aunque frente al "Olimpo del rock and rol” estuvieron en todo momento con “el corazón como un colibrí”. Mick Jagger y Keith Richards a su llegada a Madrid (EFE)