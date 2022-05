Erasmus+, 35 años de "aprendizaje increíble"

En 1987, Europa era otra. Desde entonces, todo ha evolucionado. En nuestras sociedades y en la enseñanza, en particular. Hace 35 años, nacía el Programa Erasmus, orientado en un principio a la enseñanza superior y con el objetivo de fomentar la cooperación entre universidades europeas. Ahora, suma un + (plus) porque ya no está enfocado solo a los estudiantes universitarios, sino que ofrece movilidad para todos los sectores educativos, desde la educación escolar y la de adultos hasta la Formación Profesional y el personal docente.

“Es una experiencia única en la vida y que no voy a olvidar nunca“

Esta iniciativa puede mirar hacia atrás satisfecha. En 35 años, más de diez millones de ciudadanos europeos se han beneficiado de ella. “Es una experiencia única en la vida y que no voy a olvidar nunca”, resume Esther Villanueva después de volver de Estambul, en Turquía, donde ha estudiado Periodismo.

Vivir solos por primera vez “Me apetece vivir sola durante un tiempo, sin mis padres y a mi bola“ El camino comienza mucho antes de subirse a ese avión que les llevará a su nuevo hogar. Empieza en las aulas. Lucía de la Hoz ha estudiado hasta ahora Farmacia en la Universidad Complutense y el año que viene quiere irse a Francia y estudiar en Marsella. No ve el momento de irse: “Me apetece vivir sola durante un tiempo, sin mis padres y a mi bola”. Para poder llegar a todo eso, es necesario pasar por un año de papeleo con las universidades, tanto la de origen como la de destino, un proceso que lleva tiempo y muchos quebraderos de cabeza. “Son muchos documentos y no quieres dejarte ninguno, ni salirte de plazo porque te juegas poder irte de Erasmus” cuenta Lucía de la Hoz, a pocos meses de poder cumplir ese sueño. La experiencia Erasmus abre el círculo de amistades a otras ciudades y países. AGENCIAS El proceso lo han vivido todos aquellos que ya saben lo que es experimentar Erasmus: vivir solos por primera vez, hacer la compra y hacerse la comida, lavar los plantos y la ropa… En definitiva, iniciar una etapa vital que, sin duda, va a contribuir a su madurez. “Cuando sales de aquí tienes amigos en todas partes de Europa y de España“ “Es un golpe de aprendizaje increíble, yo que vengo de vivir con mis padres… cuando vienes aquí te encuentras con que te lo tienes que hacer todo tú”. Antonio Díaz estudia Comunicación Audiovisual en la universidad de Tallín, en Estonia, donde cree que podrá dar brillo a su experiencia y donde no hace más que conocer gente: “Cuando sales de aquí tienes amigos en todas partes de Europa y de España….es un no parar de conocer gente nueva”. El programa Erasmus cumple 35 años con experiencias de éxito BELÉN DE LA PEÑA | RTVE ARAGÓN

La pandemia, un antes y un después sin precedentes Todos los problemas, desde el trámite administrativo hasta la independencia, quedaron de lado cuando llegó la pandemia en marzo de 2020. Entonces, el 25 % de los intercambios fueron cancelados y aquellos que pudieron quedarse, tuvieron que pasar el confinamiento lejos de casa y acabar el curso de forma on line. También fue un punto de inflexión para todos aquellos que pasaron la pandemia en España y que vieron su sueño trucado. También están los que, una vez pasados los primeros meses de pandemia, vieron en Erasmus la oportunidad para respirar algo de aire. "Fue mi oportunidad para salir de esta burbuja en la que yo llevaba dos años" dice Carlota Orden, que está estudiando Derecho en la Universidad Sapienza de Roma, en Italia. Con todo, Erasmus+ ha conseguido salir adelante y, este año, cuenta con un total de 40.000 estudiantes españoles en universidades europeas.