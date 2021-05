Los estudiantes Erasmus y en programas de movilidad internacional reclaman garantías de cara al próximo curso. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), junto a ESN España, solicitan medidas que flexibilicen las citas de vacunación para que los estudiantes, o bien puedan vacunarse antes de mudarse al país de destino, o puedan aplazar su fecha de vacuna sin riesgo a perder el turno.

Desde dichas asociaciones han mandado un comunicado a los ministros de Universidades, Manuel Castells, y de Sanidad, Carolina Darias, en el que explican que el alumnado universitario ya conoce su país de destino para el curso próximo, pero "seguimos sin poder asegurar las fechas de vacunación de nuestro colectivo, la mayoría de las cuales seguramente coincidan con las estancias fuera del Estado".

Actualmente la mayoría de países de la Unión Europea permite entrar con una PCR negativa o una cuarentena de unos 10/14 días. Pero sabemos que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Las normativas y restricciones en esta materia están cambiando continuamente, por lo que los estudiantes se encuentra ahora mismo en una especie de limbo hasta que llegue el momento de irse.

"Esta falta de seguridad y de amparo al estudiantado en movilidad provocan que desde la Creup y Erasmus Student Network España pidamos la coordinación de los diferentes organismos con competencias en movilidad universitaria para apoyar y establecer medidas que garanticen los derechos del alumnado el curso que viene", concluye el comunicado.

Andrea: “Es muy difícil irse de Erasmus con esta situación de incertidumbre”

La mayoría de estudiantes que han solicitado la beca Erasmus para el próximo curso 2021/2022 tendrán que irse a mediados de agosto, o como tarde en septiembre, y aún no saben si podrán vacunarse antes. Desde Playz hemos contactado con Andrea González Henry, estudiante de Psicologia en la Universitat de València, que si todo va bien, se irá en agosto de Erasmus a Finlandia. Esto es lo que nos ha contado.

"Actualmente no tenemos ninguna certeza sobre cuál va a ser el estado de nuestra vacunación en el momento de irnos. Es decir, hasta ahora en España solamente Canarias ha abierto la vacunación a toda la población. Entonces los estudiantes canarios si que han podido coger cita para vacunarse antes, pero en el resto de Comunidades Autónomas no tenemos ninguna certeza. Nuestra situación está un poco en el aire", comenta Andrea.

Muchos países exigen pruebas médicas de detección del virus para las entradas o salidas de viajeros, como antígenos o PCRs, lo cual conlleva un desembolso económico que no muchos jóvenes se pueden permitir. "Las preocupaciones que tenemos son varias. Existen tres escenarios. Un primer escenario en el que se nos vacune a todos antes de irnos, lo cual no sabemos aún si al ritmo que va la vacunación es posible. Tendría que ser el mes que viene o en julio máximo, porque muchos estudiantes nos vamos en agosto. El segundo escenario es que nos vayamos y no recibamos la vacuna aquí, pero que se llegue a una especie de convenio/acuerdo con los países de destino para que se nos puedan administrar allí la vacuna. Y el tercer caso, que es la mayor preocupación que tenemos todos, es que nuestro turno de vacunación llegue estando en otro país y tengamos que volver para aplicarnos una dosis o dos. Con todo el dinero que eso acarrea, además de la dificultad de movilidad dependiendo del país en el que estés", explica Andrea.

También se debe tener en consideración que con la Covid la movilidad se ha vuelto más complicada. Es decir, hay menos vuelos y los que hay aplican muchas más restricciones que un contexto normal. Por otra parte, como señala Andrea, corre el rumor de que "si por lo que sea no acudes a tu fecha de vacunación, luego te penaliza y pasas a ser de los últimos en la lista."

Ante esta situación, Andrea y sus compañeros solicitan que se les vacune antes de irse. Porque en el caso contrario, el coste económico y sanitario puede ser mucho mayor. "La vacuna ayudaría a que una vez estando allí (en el país de destino), tengamos más facilidades a la hora de cuarentenas o PCRs que nos exijan. Así que lo ideal sería poder vacunarnos antes de ir y estar inmunizados antes de salir de España."

"No sabemos si las comunidades autónomas, al ritmo que va la vacunación se lo pueden permitir. No sabemos si podemos pedir las dosis que un porcentaje de la población rechaza. No sabemos cual es el método, ni somos las personas expertas que tienen que hablar sobre esto. Lo que si que pedimos es que se nos tenga en cuenta, ya que dentro de dos meses nos vamos a vivir a otro país", concluye la estudiante.