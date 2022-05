La posidònia, gran aliat en la lluita contra la contaminació

Mai no deixarà de sorprendre'ns el benefici que aporta al medi natural la posidònia. Ara hem sabut que fa més de dos mil anys que les praderies que hi ha a Illetes, a Calvià, estan absorbint CO2. Aquesta planta és la principal responsable de les aigües cristal·lines que tenim a les Balears. Però el que fem no basta...

Un estudi revelador

Són paraules del portaveu de la Fundació Marilles, Aniol Esteban, que ha presentat, juntament amb dos investigadors, el resultat d'un estudi que s'ha fet de les praderies que hi ha al municipi de Calvià. A través de la treta de mostres submarines, els investigadors han pogut veure que fa dos mil cinc-cents anys que la planta treballa absorbint la contaminació i el CO2, que guarda sota seu. "Actua com una mena de dipòsit acumulant els gasos contaminats que, en cas contrari, serien retornats a l'atmosfera", explica Miguel Ángel Mateo, investigador del CSIC.