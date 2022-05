Eivissa vol regular l'entrada de vehicles

Ajuntaments i Consell d'Eivissa volen regular l'entrada de vehicles a l'illa. Els mesos de juliol i agost circulen per Eivissa devers 25.000 vehicles més, 10.000 són cotxes de lloguer i la resta vehicles particulars de visitants. Són les conclusions d'un estudi del Consell, l'Autoritat Portuària i la DGT que revela que des de l'any 2007 a l'illa hi ha més cotxes, devers 180.000, que habitants.

Plantegen començar amb els cotxes de lloguer

No serà aquest estiu, s'han emplaçat a final d'agost per consensuar una proposta de llei amb agents econòmics i socials per enviar-la al Govern. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, diu que es posarà damunt la taula començar per limitar la flota dels cotxes de lloguer que no estan inscrits a l'illa i les caravanes que no tenen reserva en un càmping, i que en última instància es podria plantejar la limitació de vehicles en "moments molt puntuals". Els ecologistes hi estan a favor. Joan Carles Palerm, president del GOB-GEN, pensa que la regulació és una necessitat i demanen, a més, una millora del transport públic per incentivar també els veïns a deixar el cotxe a casa.