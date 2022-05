Balears, primera comunitat a limitar el nombre de creuers diaris

Palma es converteix en la segona destinació de la mediterrània, després de la ciutat croata de Dubrovnik, en limitar el nombre de creuers diaris. El Govern, les navilieres i l'executiu central han signat al Palau de Congressos de Palma l'acord per limitar el nombre de creuers diaris que puguin atracar al Port de Palma. Segons el pacte el màxim serà de tres grans bucs diaris al Port de Palma i només un d'ells podrà tenir una cabuda superior als 5.000 passatgers. El secretari d'Estat de Turisme ha destacat que les Illes Balears tornen a ser "pioneres amb una iniciativa que inspirarà altres ciutats".

Una normativa amb 18 dies d'excepció

“L'equilibri és la clau per garantir el turisme de present i de futur“

Aquesta limitació ja s'ha estat aplicant durant el darrer any tot i que durant alguns dies, com el passat dimarts, hem tornat a veure un total de 5 creuers al Port de Palma. El motiu és que són dies excepcionals, ja que les escales ja estaven programades. Ara l'acord recull que el 2023 no hi haurà dies d'excepció, per la qual cosa no es podrà excedir el nombre màxim de creuers per dia pactats. La presidenta, Francina Armengol, assegura que l'equilibri és la clau per "garantir el turisme de present i de futur".

La indústria dels creuers genera ingressos per valor de 500 milions d'euros i dona feina a les Balears a més de 4.000 persones. Dos anys d'intenses negociacions per establir un nou model de turisme.

Baixen les escales un 14%

Els consignataris consideren que serà positiu. Asseguren que "era necessari" limitar regular l'activitat igual que les companyies aèries han de demanar permís per aterrar. A partir d'ara, no se superaran els 8.500 creueristes diaris Una de les conseqüències és que es reduiran les escales. Enguany n'hi haurà un 14% menys que l'any passat. L'acord estarà vigent durant cinc anys.