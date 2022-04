Torna la fira nàutica de Palma amb més de 270 empreses

La fira nàutica ha desembarcat a Palma i ho fa recuperant xifres d'abans de la pandèmia. És la segona edició des que esclatà la crisi del coronavirus i enguany hi participen un total de 276 empreses amb un 28% d'expositors més que l'any passat.

Molts d'ells, però, s'han vist afectats per les conseqüències de la guerra a Ucraïna com és l'elevada inflació. És el cas de Salvador Cerdà, gerent de l'empresa Multimar Alcúdia, que explica que "al 100% ens hem vist afectats perquè nosaltres duim la distribució d'embarcacions Grant, que són fetes totalment a Ucraïna".

'Iot de Batman', la joia de la corona

En total enguany hi ha més de 600 embarcacions, 264 de les quals estan amarrades al Moll Vell. Algunes són molt peculiars com per exemple un iot de luxe anomenat X1 Hanstaiger, però que popularment se'l coneix com a 'Iot de Batman'. Els disenyadors que el van crear es van inspirar en el popular batmovil i per ell demanen més de 4 milions d'euros.

Un dels seus dissenyadors, Toni Claros, detalla que és un vaixell molt diferent dels que hi ha dins el mercat per l'estètica i la tecnologia utilitzada. "Una de les zones més destacables és la sala d'estar, té 76 metres quadrats, està molt obert, diàfan i des del punt de vista de la tecnologia és complicat fer un espai tan ampli".