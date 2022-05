L'arribada del Wonder of the seas manté viva la polèmica sobre la presència de megacreuers al port de Palma.

El creuer més gran del món ha estat rebut al Port de Palma amb una acció de protesta de la plataforma anticreuers. Embarcats en l'històric Rafel Verdera, els hi han mostrat una pancarta amb lema "Fora d'Escada". I és que amb 362 metres d'eslora, el Wonder of the seas és 7 vegades la Seu de Mallorca. Duu 7 mil passatgers a bord i tres mil tripulants.



Davant aquestes xifres, portaveu de la Plataforma Joan Forteza afirma que només amb un d'aquests vaixells ja se supera el màxim que la plataforma considera sostenible i frega el que recull l'acord subscrit entre el Govern patronal CLIA per tota una setmana, en un sol dia.

Reiteren, des de la Plataforma que l'acord no té en compte els interessos dels ciutadans i reclamen un estudi de l'impacte que aquest tipus de turisme causa.

La Guàrdia Civil intervé i avorta la protesta A mig matí, a bord de l'històric Rafel Verdera, membres de la Plataforma salparen per acostar-se al Wonder of the seas tot mostrant-li una pancarta fixada als dos costat de la nau allà on es llegia Fora d'escala, que és el lema de la campanya contra la presència dels megacreuers al port de Palma. No obstant l'acció de protesta no va poder realitzar-se, ja que una patrullera de la Guàrdia Civil impedí que el Rafel Verdera s'acostàs al creuer, que es trobava en una zona no autoritzada a petites embarcacions.