Les aerolínies ja han programat per aquest estiu 44,4 milions de seients a les Balears

Durant aquesta setmana santa els aeroports de les Balears s'han començat a omplir de turistes, però encara no han superat les xifres d'abans de la pandèmia. Segons les previsions aquesta temporada les illes podrien rebre el mateix nombre de turistes que a l'estiu del 2019. Any en què durant el mes d'agost cada minut aterrava o enlairava un avió a l'aeroport de Son Sant Joan.

Les aerolínies ja han programat per aquest estiu 44,4 milions de seients només a les Balears. Javier Gándara, president de l'Associació de línies Aèries (ALA), afirma que "això és un 10% més que la temporada del 2019". Una temporada que va ser rècord a les illes. Tot apunta que enguany l'arxipèlag liderà la recuperació . Segons les dades facilitades per ALA en els darrers 5 mesos de l'hivern a tot l'estat han operat el 82% dels vols que hi va haver l'any 2019. Unes xifres marcades per la sisena ona i l'explosió de contagis causats per la variant òmicron. Segons expliquen des del sector ja s'està recuperant .

Més seients però el mateix nombre de passatgers

“Enguany recuperarem el turisme britànic i això augmentarà la congestió als controls de passaports d'alguns aeroports“

De moment els avions no van tan plens com abans, des d'ALA declaren que la recuperació de l'oferta no significa que el nombre de passatgers estigui augmentant a la mateixa velocitat. De moment hi ha un 10% manco de passatgers que l'any 2019, però des del sector confien que aquest estiu la xifra de viatgers siguin semblant a les prepandèmiques. Javier Gándara, president de l'Associació de línies Aèries (ALA), explica que la gran afluència de viatgers internacionals podria provocar congestió i problemes al control de passaports a alguns aeroports com el de Palma. "Enguany recuperarem el turisme britànic i això augmentarà la congestió als controls de passaports d'alguns aeroports, per això demanam més presència policial per evitar les aglomeracions i els possibles retards que podrien originar".