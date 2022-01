La nova llei de turisme suposarà una inversió pública de 55 milions d'euros i modificarà el sistema de classificació hotelera. Segons el govern generarà un "canvi substancial cap al model turístic del futur: un model responsable laboralment i mediambientalment". A partir del 2023 per mantenir les estrelles o aconseguir pujar de categoria es donarà prioritat a criteris mediambientals i socials. Els establiments hotelers hauran d'instal·lar llits que es puguin elevar. Podran ser llits elèctrics o mecànics i l'objectiu principal és facilitar la feina a les cambreres de pis. Amb aquesta mesura s'hauran de renovar uns 300.000 llits a totes les Balears. El 35% dels accidents laborals que es produeixen als hotels estan relacionant amb l'esforç que han de fer les cambreres diàriament i, segons la presidenta de Govern "gràcies a la substitució d'aquests llits es reduiran considerablement."

A partir del 2023 els hotels també hauran de mesurar el consum d'aigua i les calderes hauran de ser de gas natural o elèctriques. Aquestes hauran d'emetre 57.600 kg menys de CO2 cada any. A més, s'implantaran sistemes d'estalvi d'aigua, es potenciarà l'aprofitament de les aigües pluvials i es limitarà l'ús dels 'amenities', que habitualment hi ha als banys. També s'anirà substituint el paper de les habitacions pels codis QR. Seran alguns dels requisits per mantenir les estrelles o pujar de categoria. Armengol assegura que aquestes modificacions "contribuiran a reduir l'impacte del conjunt de la societat al medi ambient fent-mos més sostenibles en l'àmbit social i ecològic".