Garzón llama "delincuente acreditado" y "ladrón" al rey emérito

El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado este sábado, en relación con el viaje a España del rey emérito, que "estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo" y que "toda España sabe que esa persona es un ladrón".

"Estamos ante la expresión más clara de la impunidad con la que se ha trabajado desde la Casa Real y desde la jefatura del Estado”, ha señalado Garzón durante un rueda de prensa en Mieres (Asturias), en la que ha añadido que Juan Carlos I no tiene ya causas abiertas en España "no porque sea inocente" sino porque "mucha de esa información se refería a los tiempos en que era inviolable".

El titular de Consumo ha opinado que "la pregunta importante" en estos momentos para los demócratas es: "¿se ha hecho algo en este país para que si en algún momento Felipe VI quiera hacer lo mismo que su padre no pueda suceder?", y se ha respondido: "la respuesta es ‘no’, no se ha hecho nada".

Preguntado si sus opiniones provocan algún tipo de enfrentamiento especial en el seno del Gobierno, Garzón ha contestado: "hay que normalizar que pueda haber diferencias en distintos ámbitos cuando estamos en un Gobierno de coalición. Sobre esta temática en particular no he tenido ninguna observación crítica por parte de nadie del Ejecutivo".

Iceta: "Lo normal es que dé explicaciones" También el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se ha mostrado crítico con el retorno de Juan Carlos I y ha admitido que no le incomoda personalmente que vuelva "sino que no dé las explicaciones que la ciudadanía merece". En declaraciones a Catalunya Ràdio, Iceta ha señalado que no se le ha "perdido nada este año" en Sanxenxo (Pontevedra), donde Juan Carlos I está participando este fin de semana en una competición de regatas, y ha añadido que sería conveniente "que una persona que ha defraudado la confianza de muchísima gente, y por su especial responsabilidad, diera explicaciones. Sería lo normal", ha concluido. 00.27 min Iceta, sobre el regreso del rey emérito: "Lo normal es que dé explicaciones" También desde Podemos, socios del Gobierno de coalición, se ha calificado de "bochorno mediático" el regreso del rey emérito. La secretaria de Organización de la formación morada, Lilith Verstrynge, ha lamentado la "falta de ganas y voluntad" de la monarquía de "rendir cuentas y contarle a la ciudadanía lo que está pasando, más allá de fotos en regatas y disfrutar de las vacaciones". Verstrynge ha denunciado la "clara situación de inviolabilidad" que, a su juicio, existe en España y la "protección hacia la Casa Real", que además "hace un flaco favor a nuestro país", y ha reflexionado que el problema "no es el rey, es la estructura monárquica y su falta de ganas y voluntad para rendir cuentas". 01.26 min Podemos critica la "protección hacia la Casa Real"