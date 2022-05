La vuelta del rey emérito a España casi dos años después desde que estableciera su residencia en Abu Dabi por las sospechas sobre sus finanzas sigue sacudiendo la política. Muchos partidos han vuelto a pedir este viernes que el don Juan Carlos dé explicaciones públicas, algunos han subido el tono, y otros defienden el comportamiento del monarca.

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha ironizado sobre el viaje del rey emérito a Sanxenxo, la primera vez que viene a España desde que se fuera en agosto de 2020. "Hoy suben las temperaturas en todo el país, gran bochorno en Sanxenxo", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Además, en declaraciones en un ciclo de conferencias en Viveiro (Lugo) en el que ha participado, Calvo ha criticado al PP y la derecha española, al considerar que "se equivocan" al ser "tan tolerantes" con el comportamiento de don Juan Carlos de Borbón, que ha calificado de "falto de ética".

Una "anomalía" la visita del rey emérito

La presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), ha considerado una "anomalía" que haya podido regresar a España Juan Carlos I, a quien ha tildado de "rey corrupto", y, en cambio, no puedan hacerlo los "exiliados" independentistas como el expresident Carles Puigdemont.

"Que un rey corrupto como el rey emérito pueda volver a su Estado y que representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía, como el presidente legítimo y consellers, deban estar en el exilio es una anomalía profunda de un país que se dice democrático", ha opinado Borràs, en declaraciones a Ser Catalunya.

También el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que "es grave para una democracia" todo lo que está sucediendo con el rey emérito y su regreso a España. En declaraciones a ETB1, Esteban ha criticado que "no se ha aclarado nada sobre su dinero" y sobre "la normalización con Hacienda de una parte de ese dinero".

Así, ha lamentado que se "normalice" que un jefe de estado "ande en negocios privados y, además, de mala manera con Hacienda", y ha añadido que no cree que eso "se aceptara con un jefe de Gobierno". Además, el dirigente del PNV ha indicado que "es grave" que no se haya realizado "ninguna reforma para que no vuelva a ocurrir", y ha considerado que la inviolabilidad del rey, "no tiene ningún sentido si lo comparamos con otros estados de occidente".