La ministra de exteriores ha defendido que Londres ha puesto sobre la mesa propuestas "razonables" para modificar de mutuo acuerdo los compromisos firmados y ha asegurado que el Gobierno británico ha planteado a la UE un mecanismo para que los bienes llegados a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña no entren en el mercado único europeo.

La ministra también ha aprovechado para invitar al vicepresidente de la Comisión Europea encargado de supervisar las relaciones con los británicos, Maros Sefcovic, a una reunión "cuanto antes" en Londres.

Tras el anuncio, Sevcovic ha advertido de que si Reino Unido sigue adelante con el proyecto de ley, la Unión Europea tendrá que responder "con todas las medidas a su disposición". "Preocupaciones significativas sobre el anuncio del Gobierno de Reino Unido. Las acciones unilaterales no son aceptables", ha indicado a través de su cuenta en Twitter.

“Significant concerns about the announcement by the UK government. Unilateral actions are not acceptable.



The potential of the flexibilities proposed by the @EU_Commission is yet to be fully explored. They can deliver a real difference on the ground.



