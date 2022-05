Calviño rehúsa posar para una fotografía en un foro por ser la única mujer

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha rehusado fotografiarse con los organizadores del primer Fórum sobre Liderazgo Empresarial y Directivo Madrid Leaders Forum por ser la única mujer, tal y como había advertido hace meses que haría si se daba esta circunstancia.

A la entrada del evento organizado por la Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CEOE en el recinto ferial de IFEMA, cuando estaba previsto realizar la fotografía oficial, la vicepresidenta ha comunicado al presidente de la patronal madrileña, CEIM, Miguel Garrido, que no participaría en el posado.

Nadia Calviño: "No participaré en un debate en el que sea la única mujer"

Esta decisión va en la línea de la idea que defendió el pasado mes de febrero, cuando Calviño ya advirtió de que no volvería a participar en un debate en el que fuera la única mujer. "No podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población", ha afirmado este martes.

Entonces también abogó por tomar en serio la igualdad de género, pues lo contrario significa dejar fuera a la mitad de la población formada por las mujeres.

Además, Calviño advirtió que contemplar esta idea es algo necesario para avanzar en democracia: "El riesgo que tenemos de perder el foco de uno de los vectores de modernidad, de transformación y de progreso de nuestra democracia es muy elevado. Y son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra", confesó entonces la también titular de Transformación Digital.

En ese sendero hacia el futuro, recalcó, que el 'Plan de Recuperación' tiene dos ejes clave: la cohesión social y territorial y la igualdad de género. "Son fundamentales para el futuro del país", recalcó.