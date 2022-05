Las fuerzas políticas que integran la coalición de izquierdas Por Andalucía trabajan para que Podemos y Alianza Verde formen parte finalmente de la candidatura conjunta, después de que ambas formaciones se quedaran fuera al ser presentada su solicitud fuera de plazo.

Según han confirmado a TVE fuentes de Podemos, la formación morada no recurrirá ante la Junta Electoral Central la decisión de la Junta Electoral de Andalucía, que no aceptó la solicitud de coalición que incluía a estos dos partidos porque se registró después de la hora límite de las 00:00 horas del sábado.

En su lugar, fuentes de la formación morada han asegurado a TVE que están trabajando junto al resto de las organizaciones que conforman la coalición para "resolver la cuestión del registro realizado a tiempo", para lo cual presentarán este domingo ante la Junta Electoral andaluza una "subsanación" que permita su inclusión y la de Alianza Verde en la coalición, un texto que cuenta con el respaldo de todas las fuezas que integran la candidatura.

Las fuentes aseguran que "lo importante es que se ha logrado concurrir bajo una candidatura única y en base a un acuerdo político que especifica la representación provincial y los términos generales de la coalición".

La coalición que hay registrada oficialmente, con el nombre Por Andalucía y con Inmaculada Nieto (IU) como candidata, está compuesta por IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que se envió en plazo, sin incluir a Podemos ni Alianza Verde, al ver que la documentación de la formación morada no llegaba a tiempo.

El documento en el que aparecían los seis integrantes de la coalición no fue aceptado, ya que llegó catorce minutos tarde, a pesar de que se había cerrado un acuerdo in extremis, por lo que oficialmente Podemos no está incluido.

Desde Podemos consideran que, si no prospera la subsanación, al menos el acuerdo político sí está cerrado y se buscarían mecanismos para llevarlo a cabo. Por ejemplo, los diputados de Podemos podrían ser incluidos como independientes en las listas, una opción que conllevaría muchos problemas, como el acceso a la financiación, entre otros.