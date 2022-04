El líder del PP y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado su "apoyo incondicional" a Alfonso Fernández Mañueco, de quien ha recalcado que "ha ganado limpiamente las elecciones" en Castilla y León, y ha destacado que "nada tiene que ver" su ausencia este martes en la toma de posesión del presidente de la Junta con su respaldo a Mañueco, que fue investido la semana pasada. Feijóo ha alegado su "doble agenda" como presidente de la Xunta y del PP para no asistir a la cita, ya que coincide con su encuentro con los agentes sociales.

"No tenga duda de mi apoyo incondicional" a Mañueco, ha aseverado ante los medios tras su visita al centro de salud en O Porriño (Pontevedra). Entre los motivos, ha destacado que el "fundamental" es que "ha ganado limpiamente las elecciones". "Hay dos tipos de políticos, los que ganan las elecciones y los que las pierden", ha sentenciado.

Y ha asegurado que su respaldo a Mañueco "no tiene nada que ver" con su asistencia o no al acto: "La agenda como presidente de la Xunta hace unos años me impidió asistir y ahora la agenda doble de presidente de la Xunta y del partido me impide lo mismo".

Aún así, se ha mostrado "convencido" de que "en las próximas semanas" podrá visitar al presidente de Castilla y León en su sede institucional y "dialogar y conversar con él".

Se defiende de las críticas de Sánchez: "Gobierna con el independentismo" Ante las críticas que ha efectuado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes por el pacto de gobierno con Vox en la región, Feijóo ha respondido que el jefe del Ejecutivo es "el primer presidente del Gobierno en más de 40 años que gobierna con el independentismo vasco y catalán": "Esa es su propuesta y su metodología. Yo no voy a gobernar con independentistas porque no voy a estar sometido a partidos que quieren que les vaya mal a España o que quieren romper mi país". A continuación, ha reivindicado que "sería bueno" retomar la propuesta para que gobierne la lista más votada y que el partido ganador de las elecciones tenga "un plus" de escaños para poder formar gobierno. "Y que los partidos que creen en la democracia se apuntasen a fórmulas que refrendan y protegen al Estado, y no que lo debilitan y fragmentan", ha asegurado, y ha zanjado: "Los españoles están hartos de que en España manden las minorías y quienes no creen en España". También se ha defendido de las críticas de Sánchez este lunes por su propuesta de bajada de impuestos. "El impuesto más injusto y el que realmente disminuye la capacidad adquisitiva de las rentas medias y altas es la inflación. Y con un 10% de inflación un presidente del Gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón y no le interesan las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente del Gobierno se ría de una propuesta que están esperando la mayoría de los ciudadanos españoles", ha declarado Feijóo. Precisamente, ha explicado que esta semana presentará sus propuestas en materia impositiva al presidente del Gobierno y que entre sus objetivos están “que cuatro de cada cinco españoles paguen menos IRPF y reducir el IVA a la luz y el gas”. "El objetivo es buscar salidas ante la tensión inflacionaria que vive España, el país de la Unión Europea con más inflación", ha asegurado. Poco antes, en una entrevista en Antena 3, Sánchez ha criticado en una entrevista en Antena 3 la rebaja "generalizada" de impuestos que plantea el líder del PP asegurando que "no es creíble" y que "no lo está haciendo nadie en Europa". También ha criticado que el peor impuesto es el de la "corrupción".