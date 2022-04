El Reino Unido trasladará a Ruanda a solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha como parte de un nuevo plan para combatir la inmigración ilegal y las organizaciones delictivas que la apoyan, según ha anunciado este jueves el primer ministro británico, Boris Johnson. "Tenemos que poder controlar quién entra en el país y los términos en los que permanecen", ha asegurado el jefe del Gobierno, quien también ha asegurado que a partir de ahora la Marina británica se hará cargo del control del Canal.

Johnson ha confirmado estas medidas en un discurso en el condado de Kent, sureste de Inglaterra, antes de que su ministra de Interior, Priti Patel, firme el acuerdo con las autoridades ruandesas en Kigali, si bien el plan ya ha sido criticado por los partidos de la oposición británica y organizaciones no gubernamentales que ayudan a los refugiados.

Las medidas forman parte del objetivo del Ejecutivo de reformar el sistema de inmigración a fin de recuperar el control de las fronteras del Reino Unido tras el Brexit.

La Royal Navy controlará el Canal

El primer ministro también ha confirmado que la Marina británica (Royal Navy) asumirá el control de las aguas británicas del Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, para impedir que botes ilegales con refugiados puedan llegar hasta la costa del sureste inglés.

El objetivo de este plan, ha expicado Johnson, es enviar "un mensaje claro" a las organizaciones que se lucran con la desesperación de los solicitantes de asilo que buscan una "vida mejor". "Pero son estas esperanzas, estos sueños, los que han sido explotados. Estos viles traficantes de personas están abusando de los vulnerables y convirtiendo el Canal en un cementerio acuático, con hombres, mujeres y niños ahogándose en botes no aptos para navegar y asfixiándose en camiones refrigerados", ha subrayado.

"Así como el Brexit nos permitió recuperar el control de la inmigración legal al reemplazar la libre circulación (dentro de la Unión Europea) con nuestro sistema por puntos, también estamos recuperando el control de la inmigración ilegal, con un plan a largo plazo para el asilo en este país", ha añadido.

Pese a todo, el líder conservador ha reconocido que el plan puede ser demandado ante las cortes británicas, posiblemente por organizaciones que trabajan con refugiados, por lo que anticipa que no podrá aplicarse a corto plazo. "Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a la gente no lo es. No podemos pedirle al contribuyente británico que escriba un cheque en blanco para cubrir los costos de cualquiera que quiera venir a vivir aquí", ha manifestado. La inmigración descontrolada supone "una sobrecarga para nuestras escuelas locales, la vivienda y el transporte público", ha agregado.