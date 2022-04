Irán permite el regreso de dos activistas británico-iranís detenidos desde 2016 y 2017

La ministra ha revelado asimismo que en octubre y noviembre el Ministerio de Exteriores envió a un equipo de negociadores a Teherán, y que en diciembre ella se reunió con el ministro de Exteriores de Omán, quien participó en la intermediación.

"El mes pasado hablé dos veces con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, en un impulso final para llevar las negociaciones a una conclusión exitosa. Después, nuestros funcionarios mantuvieron una última ronda de negociaciones para cerrar un acuerdo", ha agregado Truss.

Por su lado, el primer ministro británico, Boris Johnson, se ha congratulado porque la "injusta detención de Nazanin Zaghari-Ratcliffe y Anoosheh Ashoori haya terminado hoy".

"El Reino Unido ha trabajado intensamente para conseguir su liberación y estoy encantado con que se vayan a reunir con sus familias y seres queridos", dijo Johnson a través de esa misma red social.

“I pay tribute to the tireless efforts of those who have worked for six years to make today's events possible. To the @FCDOGovUK officials, our Ambassadors in Iran and of course to my successors as Foreign Secretary @Jeremy_Hunt, @DominicRaab and @trussliz.“