La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, entrevistada en La Hora de La 1, ha lamentado que haya "empresas energéticas" españolas que quieran "hacer descarrilar" la propuesta de España y Portugal en Bruselas para poner un tope de 30 euros por megavatio hora (MWh) en el precio del gas para bajar la factura de la luz.

Ribera ha dicho en TVE que en este momento "todos debemos arrimar el hombro y reducir los beneficios durante un tiempo para estar a la altura de las circunstancias". Al ser preguntada por si se refiere a empresas españolas, ha dicho: "Por ejemplo".

Preguntada por las informaciones que apuntan a que el precio del gas propuesto no sería suficiente para la Comisión Europea y que incluso apuntan a un valor más alto, Ribera ha afirmado que "ese mensaje" le ha llegado de empresas que "quieren hacer descarrilar esta propuesta más que de la Comisión" y que "evidentemente para las empresas cuanto más alto esté el precio del gas más ganancia aseguran".

"Hay quienes prefieren que esto no se aplique y están insistiendo ante la Comisión con los argumentos de por qué no deben respaldar esta propuesta, es un frente que nos parece desafortunado", ha dicho Ribera, que confía en que haya "un pronunciamiento cuanto antes" para poder aplicar ese tope al precio del gas.

Tras escuchar las declaraciones críticas de altos cargos de Iberdrola y Endesa con las medidas del Gobierno para abaratar el precio de la luz, Ribera ha respondido que le parecen "desafortunados" los comentarios, y ha afirmado que España tiene "el gran honor" de ser el país en el que los beneficios de las "grandes eléctricas" son "mayores en términos relativos" que el resto de las eléctricas en otros Estados miembros".

Esto, ha dicho, "no es tolerable", si se tiene en cuenta, ha dicho, que "el negocio va a seguir creciendo" y que lo que les han pedido es que "moderen sus beneficios".

Confía en que la subida del precio del gas de Argelia sea "moderada"

Preguntada por si considera que el giro de España sobre la autonomía del Sáhara puede afectar a la revisión del precio del gas de Argelia, Ribera ha dicho que para ellos es "fundamental" tener una "excelente relación" con ambos países y ha lamentado que la relación entre ellos "no siempre sea lo fluida" que les gustaría.

En relación con la revisión del precio del gas anunciada por Argelia, "toca" cada cierto tiempo, ha insistido Ribera, y es una operación "estrictamente comercial entre compañías" y en este caso, "no es una relación entre Gobiernos", y se inició en octubre por parte de la compañía Sonatrach. "Eso provocó que algunas de nuestras compañías gasistas denunciaran unilateralmente los contratos de gas que tenía con algunas empresas industriales, cosa que como Gobierno no nos gustó, pero no podíamos intervenir, denunció, compensó y a partir de ahí empezó una nueva propuesta de los precios de gas", ha explicado.

Ribera ha revelado que la "intención" de Sonatrach en esas negociaciones es "subir los precios" porque entendía que los precios a los que estaba vendiendo el gas argelino a España estaba muy por debajo del precio al que se cotizaba en los mercados internacionales" y ha mostrado su confianza en que sea "un incremento moderado" y en que esa negociación "se cierre cuanto antes".

"La relación con Argelia, que es un país fiable que cumple con sus compromisos, nos parece que está asegurada en este extremo de suministro de gas en las necesidades y términos que viene demandando España", ha asegurado la ministra sobre el principal suministrador de gas que tiene España.